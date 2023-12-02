Trendyol 1.Lig’de Boluspor, Gianni Bruno’nun yıldızlaştığı maçta Eyüpspor’a mağlup oldu

Trendyol 1.Lig'de Boluspor, 10 kişi kaldığı maçta Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. İlk yarı berabere sona ererken, Eyüpspor ikinci yarıda üstünlüğünü korudu. Maç detayları ve önemli anlar burada.

Trendyol 1. Lig’de Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor’a karşı 10 kişi kalarak zorlu bir mücadeleye girdi. Maçın ilk yarısı gol sesi çıkmadan sona ererken, ikinci yarıda Eyüpspor’un üstünlüğü belirleyici oldu.

Boluspor'un 10 kişiyle zor anları

Maçın 27. dakikasında Boluspor'dan Onur Ulaş, sarı kart görerek takımını zor durumda bıraktı. Bu kartın ardından 43. dakikada ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyundan atıldı. Boluspor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. İlk yarının sonunda skor 0-0 berabereyken, Boluspor için zorlu dakikalar başlamış oldu.

Eyüpspor'un gol şovu

İkinci yarıda Eyüpspor, hızını artırarak Boluspor karşısında üstünlüğünü gösterdi. 53. dakikada Gianni Bruno’nun attığı golle 1-0 öne geçen Eyüpspor, 60. dakikada Gianni Bruno’nun 2. kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. 71. dakikada Ahmed Kutucu’nun şık bir vuruşuyla skor 3-0’a ulaştı. Bu gollerle Eyüpspor, Bolu’dan 3 puan ile ayrıldı.

Karşılaşmanın son anları

Maçın son bölümünde Boluspor, skoru dengelemek için çaba gösterse de başarılı olamadı. Maça eklenen 4 dakika içinde başka gol olmayınca, Eyüpspor 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Boluspor, puanını 16’da sabitlemiş oldu.

Boluspor’un ve Eyüpspor’un kadrosu

Boluspor'un ilk 11'inde Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız, Bettaieb, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Kayamba, Ercan Coşkun, Diarra yer aldı.

Eyüpspor ise Berke, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat, Kulembe, Ahmed, Taşkın, Ampem, Melih, Caner, Salvatore ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Hakemler ve istatistikler

Maçı Emre Kargın, Baran Eraslan, Sabri Öge hakem üçlüsü yönetti. Maçta atılan goller; Gianni Bruno’nun 53 ve 60. dakikalarda attığı goller ile Ahmed Kutucu’nun 71. dakikadaki golü oldu. Sarı kartlar ise Mehmet Murat Uçar ve Luccas Claro (Eyüpspor), Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor) adına çıktı. Kırmızı kartı ise Boluspor’dan Onur Ulaş gördü.