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Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından gelen disiplin cezaları

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından gelen disiplin cezaları

Boluspor ve Sakaryaspor, maç sonrası yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Mahmut Çimender ve Halil İbrahim Yavaş da disipline gönderildi.

Boluspor'un Sakaryaspor ile karşılaştığı maç, saha içi ve dışı olaylarla gündeme geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ardından, her iki kulüp de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Boluspor Kulübü'ne Çifte İnceleme

Boluspor Kulübü, taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince disipline sevk edilirken, aynı zamanda "saha olayları" nedeniyle de 52. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi. Bu gelişmeler, maçın ardından yaşanan olayların ciddiyetini ortaya koyuyor.

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Kulüp Yöneticileri ve Görevlileri

Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender, "sportmenliğe aykırı hareket" suçlamasıyla Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesine istinaden, 13 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı şekilde, Boluspor görevlisi Halil İbrahim Yavaş da hem "talimatlara aykırı hareket" hem de "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçeleriyle aynı talimatın 46. ve 36. maddeleri uyarınca PFDK'ya gönderildi.

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Sakaryaspor Kulübü de İhlallerle Karşı Karşıya

Sakaryaspor A.Ş. Kulübü de benzer suçlamalarla PFDK'ya sevk edildi. Kulüp, taraftarlarının yaptığı "çirkin ve kötü tezahüratlar" ve "saha olayları" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. ve 52. maddeleri uyarınca disiplin kuruluna gönderildi. Ayrıca, Sakaryaspor Kulübü görevlisi Mükerrem Hasbek de 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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