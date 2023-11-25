Trendyol 1.Lig'de Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanılan bu kritik mücadeleyi değerlendirdi.

“İstediğimiz skoru aldık”

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Zor bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda Boluspor daha iyi oyunlarla daha iyi galibiyetler alır. Öncelikle aşağılardan kurtulma hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Kritik bir galibiyet

Koşukavak, Bu galibiyetin, Boluspor için oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Daha önce gündüz saatlerinde oynanan maçlarda elde edilen Şanlıurfaspor ve Adanaspor galibiyetleri, bu karşılaşmayı hem Boluspor hem de Ümraniyespor için daha kritik bir hale getirdi.”

Koşukavak'ın analizi

Koşukavak, maçın analizini yaparken, "Oyunu tamamen kontrol ettik, iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk 20 dakikada öne geçebileceğimiz çok pozisyon bulduk fakat skoru yapamadık. İkinci yarı bulduğumuz golle öne geçtik. Sonrasında bir yerleşim probleminden yediğimiz golle skora denge geldi. Ardından bir gol daha bulduk. Bu sefer de böyle maçlarda oyunu erteleyip skora oynamak gerekiyor. Çünkü biz de Ümraniye de aşağıdayız." şeklinde maçın detaylarını aktardı.

Sonuç ve hedefler

Koşukavak, oyuncularını tebrik ederken, "Zor bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda Boluspor daha iyi oyunlarla daha iyi galibiyetler alır. Öncelikle aşağılardan kurtulma hedefimiz var. Bizi baskı altına alıyor, çok strese sokuyor. Bu galibiyet bize biraz nefes aldırdı. Dört maçımız kaldı, dört maçtan da alabileceğimiz en iyi skorları almak için çalışacağız." şeklinde hedeflerini dile getirdi.