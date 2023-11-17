Trendyol 1.Lig’de Boluspor ve Sakaryaspor'a PFDK'dan ağır yaptırımlar

Trendyol 1.Lig'in 12. Haftasında Boluspor-Sakaryaspor maçı sonrası PFDK, her iki takıma ağır cezalar verdi. Çirkin tezahürat ve saha olayları, ihtar cezaları ve yüksek para cezalarını beraberinde getirdi.

Trendyol 1.Lig'in 12. Haftasında oynanan ve saha olaylarıyla gündeme damga vuran Boluspor-Sakaryaspor maçı sonrasında, her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır cezalarla karşı karşıya kaldı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen maçta, taraftarların çirkin tezahüratları ve saha dışı olaylar, PFDK'nın dikkatini çekti.

Boluspor'a çifte cezai işlem

Boluspor taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahüratlar ve saha olayları sebebiyle, kulüp ilk kez böyle bir durumla karşılaştığı için ihtar cezası aldı. Ek olarak, Maraton Tribünü C blokta bulunan seyircilere bir sonraki maça giriş yasağı getirildi ve takım 56.000 TL para cezasına çarptırıldı. Boluspor görevlileri arasında Mahmut Çimender, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 1 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı ve 19.500 TL para cezası alırken, Halil İbrahim Yavaş da sportmenliğe aykırı hareket ve yetkisiz alanlarda bulunma suçlarından dolayı ihtar ve 15 gün hak mahrumiyeti cezalarını aldı.

Sakaryaspor'a artan cezalar

Sakaryaspor taraftarları, maç sırasında yaptıkları çirkin ve kötü tezahüratlarla bu sezon üçüncü kez aynı suçu işledi. Bu durum, takıma 35.000 TL para cezası olarak yansıdı. Misafir Tribün Kale Arkası A blokta yer alan taraftarlara bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı ve ek olarak 56.000 TL ceza uygulandı. Sakaryaspor görevlisi Mükerrem Hasbek ise, talimat dışı hareketler ve rakip takım mensuplarına yönelik tutumu nedeniyle ihtar cezası ve 8 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.