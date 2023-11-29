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Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un yıldızı parlıyor: Hakan Bilgiç'e büyük ödül

Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un yıldızı parlıyor: Hakan Bilgiç'e büyük ödül

Boluspor'un yıldız futbolcusu Hakan Bilgiç, Trendyol 1. Lig'de "Yılın Golü" ödülünü kazandı. Bilgiç'in Altınordu maçında attığı muhteşem gol, futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un yetenekli futbolcusu Hakan Bilgiç, yılın golü ödülünü kazandı. Geçtiğimiz yıl Altınordu ile oynanan maçta attığı efsanevi gol, futbolseverlerin gözlerini kamaştırdı.

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Bilgiç'ten akıllara kazınan gol

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu'ya karşı sahaya çıkan Boluspor, Hakan Bilgiç'in muazzam golüyle tarihe geçti. Maçın 36. dakikasında atılan bu gol, futbol tarihinin unutulmaz anları arasına girdi.

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Boluspor kulübünden gurur dolu açıklama

Boluspor kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Bilgiç'in başarısını tüm takipçileriyle paylaştı. Kulüp, "Yılın Golü Ödülü | 2022/23 sezonunda TFF 1. Lig 3. Haftasında oynadığımız Altınordu maçında Hakan Bilgiç'in 36. dakikada kaydettiği gol 'Yılın Golü' seçilmiştir. Tebrikler Hakan Bilgiç!" ifadelerini kullanarak, futbolcunun bu başarısını kutladı.

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