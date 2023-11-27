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Trendyol 1.Lig’de Bruno ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle Eyüpspor'un Manisa FK zaferi

Trendyol 1.Lig’de Bruno ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle Eyüpspor'un Manisa FK zaferi

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın detayları ve heyecan veren anları burada!

Trendyol 1. Lig'in. haftasında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısında oynanan mücadelede Lima'nın attığı golle Manisa FK öne geçti. Ancak Eyüpspor, ikinci yarıda farklı bir oyun sergileyerek Bruno ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle galibiyeti yakaladı.

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Maçtan dakikalar

Maçın 8. dakikasında penaltı noktası sağından Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Alperen'in kurtardığı top, Bruno'nun önünde bulunsa da kaleci bir kez daha devleşerek meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 42. dakikada Manisa FK, savunmanın arkasına atılan uzun pasa Topalli'nin vuruşuyla öne geçti.

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İkinci yarıda Eyüpspor’dan geri dönüş

Eyüpspor, 56. dakikada Ampem'in pasıyla Murat Uçar'ın içeri çevirdiği topu Bruno filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. 63. dakikada ise Ahmed Kutucu, ceza yayı üzerinde topla buluştuğu pozisyonda kaleci Alperen'i avladı ve Eyüpspor'u 2-1 öne geçirdi. Maçın sonlarına doğru Manisa FK'da Gakpa, Ampem'e yaptığı müdahale sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ancak Manisa FK, son dakikalarda üst direğe takılan bir serbest vuruşla beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

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Hakemler ve kadrolar

Maçı yöneten hakemler Ali Yılmaz, Gökmen Baltacı ve Kemal Mavi oldu.

Eyüpspor'un kadrosu: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 90), Ahmed Kutucu, Fredy (Uğur Demirok dk. 90+10), Melih Kabasakal (Recep Niyaz dk. 75), Ampem (Mustafa Pektemek dk. 90+11), Bruno (Mete Kaan Demir dk. 75)

Manisa FK’nın kadrosu: Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber (Furkan Doğan dk. 87), Diallo, Tugay Kaçar (Oğuz Gürbulak dk. 53), Burak Altıparmak, Kerim Frei (Muhamed Kiprit dk. 87), Topalli (Gakpa dk. 64), Sandro Lima

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Goller ve kartlar

Maçın gollerini Bruno (56. dakika) ve Ahmed Kutucu (63. dakika) atarken, Manisa FK'nın tek golü Lima'dan (42. dakika) geldi. Gakpa ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta ayrıca sarı kartlar dağıtıldı. Eyüpspor'da Ampem, Caner Erkin ve Recep Niyaz, Manisa FK'da ise Tugay Kaçar, Kerim Frei, Oğuz Gürbulak, Domgjoni, Burak Altıparmak, Sandro Lima, Alperen Uysal ve Muhamed sarı kart gördü.

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