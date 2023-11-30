Trendyol 1. Lig’de Emre Kargın, Boluspor-Eyüpspor maçını yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 14. Haftasında, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Boluspor-Eyüpspor maçı, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak bu önemli mücadele, İzmir bölgesinden deneyimli hakem Emre Kargın'ın yönetiminde olacak.

Emre Kargın ve Boluspor'un geçmişi

Emre Kargın, daha önce Boluspor'un altı maçında görev aldı. Bu maçlarda Boluspor, üç galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlik aldı. Geçmişte Rizaspor ve Ümraniyespor'a karşı yenilgiler yaşanmışken, Giresunspor, Keçiörengücü ve Manisa FK karşısında alınan galibiyetler, Boluspor'un bu hakemle de başarılı sonuçlar alabileceğini gösteriyor.

Hakem ekibi ve görev dağılımı

Emre Kargın'ın yanı sıra, yardımcı hakemler olarak Baran Erslan ve Sabri Öğe görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Emre Çakar olarak belirlendi. Bu tecrübeli hakem ekibi, mücadelenin adil ve düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Takımların hazırlıkları ve beklentiler

Boluspor ve Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları bu kritik maç için hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım da bu maçı kazanarak ligdeki pozisyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Boluspor, son dönemdeki performansını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek için mücadele edecek.