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Trendyol 1.Lig'de Eyüpspor teknik sorumlu Kerem Yavaş'tan Manisa FK galibiyeti sonrası açıklamalar

Trendyol 1.Lig'de Eyüpspor teknik sorumlu Kerem Yavaş'tan Manisa FK galibiyeti sonrası açıklamalar

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Manisa FK karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetin ardından takımın hedefleri ve performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Eyüpspor, sahasında Manisa FK ile mücadele etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında takımın performansını ve hedeflerini değerlendirdi. Yavaş, takımın dinamik ve istekli bir rakip karşısında elde ettiği galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Hedef büyük: Kendi sahamızda puan kaybetmeme

Kerem Yavaş, takımının milli takım arası sonrası oynadığı ilk maçta, yeni teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki Manisa FK karşısında başarılı bir oyun sergilediğini belirtti. Yavaş, Eyüpspor'un hedeflerinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda kendi sahalarında puan kaybetmek istemediklerini vurguladı. Takım olarak zorlu bir rakip karşısında geriye düşmelerine rağmen, skoru lehlerine çevirmeyi başardıklarını ve bu durumun takım için önemli bir reaksiyon olduğunu söyledi.

Teknik sorumludan övgüler ve gelecek planları

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu, Manisa FK'nın hızlı hücumlarla tehlike yarattığını, ancak takımının bu baskıya karşı iyi bir direnç gösterdiğini ifade etti. Yavaş, Osman Özköylü'nün bu ligin en değerli teknik adamlarından biri olduğunu belirterek, rakip takımın gücünü de göz ardı etmedi. Önümüzdeki haftalarda da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını dile getirdi.

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