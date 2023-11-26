Trendyol 1.Lig’de Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirveye yükseldi. İşte maç özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Icardi, Mertens, Zaha ve Tete'nin golleriyle zafer geldi.

Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, hücumda etkili bir performans sergiledi.

Icardi ve Mertens ikilisi göz kamaştırdı

Galatasaray'ın yıldızlarından Icardi ve Mertens, maçta ön plana çıkan isimlerdi. 37. dakikada Mertens'in asistiyle Icardi'nin attığı golle Galatasaray öne geçti. Ardından 45+1. dakikada Mertens'in harika aşırtma vuruşuyla skor 2-0'a geldi. İkinci yarıda da etkili performanslarını sürdüren ikili, 59. dakikada bir kez daha bir araya gelerek skoru 3-0'a taşıdı.

Zaha noktayı koydu

Galatasaray'ın hücum hattında parlayan bir diğer isim ise Zaha oldu. 70. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, rakiplerini çalımlayarak attığı plase golüyle skoru 4-0'a getirdi.

Savunma ve ortasaha da performansını gösterdi

Galatasaray, sadece hücumda değil, savunma ve orta saha hattında da etkili bir performans sergiledi. Muslera kalesinde güven verirken, orta sahada Ndombele ve Torreira'nın oyunuyla rakip takımın ataklarını önledi. Savunma hattında ise Kaan Ayhan ve Sanchez'in performansı takdir topladı.

Her iki takımında kadroları

Galatasaray’ın ilk 11’i: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha, Icardi

Alanyaspor’un ilk 11’i: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Janvier, Fer, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Sisto, Eduardo

Hakemler ve sarı kartlar

Maçın hakemleri Ali Şansalan, Serkan Olguncan ve Serkan Ok olarak görev aldı. Lima (Alanyaspor) ve Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) sarı kart gören oyuncular oldu.