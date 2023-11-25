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Trendyol 1.Lig’de Giresunspor-Kocaelispor maçı ne zaman? saat kaçta? nerde?

Trendyol 1.Lig’de Giresunspor-Kocaelispor maçı ne zaman? saat kaçta? nerde?

Giresunspor ve Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de bugün Çotanak Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, TRT SPOR'da canlı yayında.

Trendyol 1. Lig'de futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma bugün Çotanak Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Kocaelispor’un Giresunspor'a konuk olacağı bu heyecanlı mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve TRT SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Giresunspor ve Kocaelispor mücadelesi

Giresunspor ve Kocaelispor arasındaki rekabet, aralarındaki son 10 maçta dengeli bir tablo sergiliyor. Giresunspor 4 galibiyet elde ederken, Kocaelispor ise 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı ve 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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Kocaelispor’un şampiyonluk hedefi

Ligde 2. sırada yer alan Kocaelispor, ligde iyi bir performans sergileyerek son on maçta mağlup olmadı. 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile dikkat çeken ekip, son maçında Çorum FK karşısında galibiyet ile sahadan ayrılmıştı. Toplamda 26 puan toplayan Kocaelispor, Giresunspor karşısında galibiyet arayışını sürdürüyor.

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Giresunspor’un kötü gidişatı

Giresunspor ise ligde elde ettiği 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 9 puan topladı. 17. sırada bulunan takım, ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

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Muhtemel on birler

Giresunspor’un muhtemel ilk 11'inde Erkan, Talha, Kadir, Anıl, Faruk Can, Furkan, Erol, Çekdar, V.Savicevic, Şahin ve B.Kuwas’ın yer alması bekleniyor.

Kocaelispor’un ise Gökhan Değirmenci, Oğuz, Burak, Emir, Atilla, Cihat, Yusum Emre Gültekin, D.Candeias, J.Amaral, G.Beridze, D.Tanque ile 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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Hakem kadrosu ve maçın önemi

Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. Yardımcı hakemler ise Erkan Akbulut ve N.Dinçer Demir olarak belirlendi.

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