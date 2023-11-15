Trendyol 1.Lig’de Giresunspor’un genç yıldızı Şahin Dik, Ümit Milli Takımda

Sezon başında transfer yasağıyla karşı karşıya kalan ve altyapıdan yetişen genç yeteneklere güvenen Giresunspor, futbol dünyasında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Altyapıdan gelen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadro, Trendyol 1. Lig'de zorlu bir mücadele veriyor. Takımın genç yıldızı Şahin Dik, üstün performansıyla Ümit Milli Takımı'na davet edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Altyapıdan yıldızlar doğuyor

Giresunspor'un 19 yaşındaki genç yeteneği Şahin Dik, bu sezon gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Dik, ligdeki tüm maçlarda forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu başarılı performans, onu Trendyol Süper Lig ve 1. Lig takımlarının radarına soktu.

Milli takımın yeni gözdesi

Ümit Milli Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri için düzenlediği kamp kadrosuna dahil edilen Şahin Dik, bu davetle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Takımının ve kendi adına büyük bir onur olan bu gelişme, Giresunspor'un altyapı stratejisini de başarıyla taçlandırdı.

Ümitlerin rövanşı yaklaşıyor

Ümit Milli Takımı, kamp çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ile özel bir maç yapacak. Ardından, 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında Norveç ile Alanya'da karşılaşacak. Bu maçlar, genç oyuncular için büyük bir sınav olacak.