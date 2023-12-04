Trendyol 1.Lig’de Göztepe, Giresunspor’u Kenneth Mamah’ın golleriyle mağlup etti

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın detayları ve golleri burada.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, kendi sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer, Göztepe'nin ligin üst sıralarına tırmanma yolunda önemli bir adım olarak kayda geçti. Maçın dakikaları içerisinde yaşanan önemli anları inceleyelim.

Mamah'ın şık golü

Maçın 23. dakikasında, Göztepe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Messaoudi'nin içeriye çevirdiği top, Mamah'ın topuğuyla filelere gitti ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Mamah'ın fırsatı değerlendirememesi

Sadece 2 dakika sonra, Ogün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mamah'ın şutu, kaleyi bulamadı ve Giresunspor'u rahatlattı.

Erkan'ın iyi kapanması

33. Dakikada Yalçın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Messaoudi'nin şutunda, Giresunspor'un kalecisi Erkan, meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı ve takımının kalesini gole kapattı.

Nielsen'ın kafa golü

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 56. dakikada Yalçın'ın kullandığı köşe vuruşunda Nielsen'in kafasından seken top, Faruk Can'ın ayağına çarparak ağlara gitti ve skoru 2-0 yaptı.

Mamah'ın ikinci golü

Maçın 72. dakikasında sağ taraftan Yalçın'ın ortasında ön direkte Messaoudi'nin kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Mamah, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.

Hakemler ve kadrolar

Maçı yöneten hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal ve Seyfettin Ünal'dı.

Göztepe'de Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan, Doğan Erdoğan, David Tijanic, Ogün Bayrak, Kenneth Mamah ve Billel Messaoudi sahada yer aldı.

Giresunspor ise Erkan Anapa, Şahin Dik, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Vukan Savicevic, Furkan Kütük, Mert Kurt, Çekdar Orhan ve Brandley Kuwas ile sahaya çıktı.

Goller ve kartlar

Maçta atılan gollerin sahipleri Kenneth Mamah (23. ve 72. dakika) ile Faruk Can Genç (72. dakika kendi kalesine) oldu. Sarı kartlar ise Faruk Can, Furkan ve Anıl Yiğit tarafından Giresunspor'a, David Tijanic tarafından ise Göztepe'ye çıkarıldı.