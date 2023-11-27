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Trendyol 1.Lig’de Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trendyol 1.Lig’de Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor galibiyeti sonrası hedeflerden uzak olduklarını itiraf etti. Oyun tarzı değişiklikleri ve taraftarlara çağrılar yaptı. Süper Lig hedefi için daha fazla çaba gerekiyor.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Tuzlaspor'u ağırladı ve 2-0'lık bir zaferle sahadan ayrıldı. Bu kritik mücadele, Göztepe için sadece puan tablosunda değil, aynı zamanda takımın geleceği için de önemli bir dönemeç oldu.

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Stoilov: "Daha iyi olmalıyız"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi. Stoilov, son iki mağlubiyetin ardından alınan bu galibiyetin önemine vurgu yaparken, takımın henüz hedefledikleri seviyeye ulaşamadığını itiraf etti. Stoilov, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ancak şunu açıkça belirtmeliyim ki, hala varmak istediğimiz noktadan uzaktayız. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma hedefi var ve bu hedefe ulaşmak için daha iyi bir oyun sergilememiz gerekiyor," dedi.

Oyun tarzında değişiklikler ve taraftarlara çağrı

Göztepe'nin oyun tarzında yapılan değişikliklere de değinen Stoilov, takımın agresif ve baskılı bir oyun anlayışı sergilediğini belirtti. Bu yaklaşımın, maçın sonucuna olumlu etkileri olduğu gözlemlendi. Ayrıca Stoilov, taraftarların takıma olan desteğinin önemine işaret ederek, gelecek maçlarda daha kalabalık bir taraftar grubu görmek istediğini dile getirdi.

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