Trendyol 1.Lig’de Göztepe Yalçın Kayan’ın yıldızlaştığı maçta Tuzlaspor’u mağlup etti

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları burada!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe, kendi sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Maç boyunca yaşanan önemli anları ve gollerin detaylarını sizler için derledik.

Göztepe, maça hızlı başladı

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Göztepe, hücumda etkili bir görüntü sergileyerek rakip kaleye baskı yapmaya başladı. 16. dakikada Ogün'ün sağ kanattan yaptığı ortada, Tijanic'in kafa vuruşunu kaleci Ferhat son derece başarılı bir şekilde kurtardı.

Tijanic'in yakaladığı fırsat

Göztepe, ilk yarı boyunca etkili ataklarını sürdürdü. 41. dakikada Tijanic'in sol kanattan geliştirdiği atak sonucu çaprazdan yaptığı vuruş, meşin yuvarlağın yan direğe çarpıp dışarı çıkmasına neden oldu. Göztepe, gol arayışlarını sürdürdü.

Yalçın Kayan'ın Göztepe'yi öne geçirdiği an

İkinci yarıya da hızlı başlayan Göztepe, 49. dakikada sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunu etkili bir şekilde kullandı. Penaltı noktasına açılan top, karambolde sekip sol çapraza doğru hareketlendi. Yalçın'ın vuruşu ile kale ağlarıyla buluştu ve Göztepe öne geçti. Skor 1-0 oldu.

Mamah ve Yalçın Kayan ikilisi Göztepe'yi rahatlattı

64. Dakikada Göztepe, Mamah'ın sol kanattan etkili vuruşunu kaleci Ferhat kurtarsa da, Yalçın Kayan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Göztepe, bu golle üstünlüğünü perçinledi ve maçın sonlarına doğru rahat bir nefes aldı.

Hakemler ve kartlar

Maçın yönetiminde Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, ve Serdar Soydan görev aldı. Sarı kartlar ise Tuzlaspor'dan Mayingila Nzuzi Mata ile Göztepe'den Billel Messaoudi ve Doğan Erdoğan'a çıktı.

Göztepe ve Tuzlaspor kadroları

Göztepe'nin ilk 11’i: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan, Doğan Erdoğan, David Tijanic, Ogün Bayrak, Kenneth Mamah ve Billel Messaoudi

Tuzlaspor’un ilk 11’i: Ferhat Kaplan, Bakhtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, Adeniyi James, Muhammed Akarslan, Mahamadou Ba, Sadık Baş, Mayingila Nzuzi Mata, William Togui ve Çağrı Giritlioğlu i