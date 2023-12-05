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Trendyol 1.Lig’de Kenneth Mamah: Göztepe'nin sahadaki gizli silahı

Trendyol 1.Lig’de Kenneth Mamah: Göztepe'nin sahadaki gizli silahı

Göztepe'nin parlayan yıldızı Kenneth Obinna Mamah, bu sezon 4 gol ve 1 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sahadaki etkileyici performansıyla takıma değer katıyor.

Göztepe'nin bu sezonki performansı, özellikle skor anlamında dikkat çekici. Takım, Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken, skor bulma konusunda zaman zaman zorluklar yaşasa da, teknik direktör Stanimir Stoilov'un stratejileriyle önemli goller kaydetmeyi başardı. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri, takımın parlayan yıldızı Kenneth Obinna Mamah.

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Mamah'ın istatistikleri göz kamaştırıyor

25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Mamah, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde önemli bir performans sergiliyor. 11 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik katkıyla takımının en skorer oyuncusu konumuna yükseldi. Özellikle Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Giresunspor maçlarında attığı goller, Mamah'ın kritik anlardaki etkinliğini ortaya koyuyor.

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Mamah'ın geçmiş sezon performansı

Geçen sezon da Göztepe forması giyen Mamah, 28 lig maçında 5 gol ve 3 asistle takıma önemli katkılar sağladı. Bu performansıyla, takım içindeki etkisini ve önemini artıran Mamah, bu sezonki gelişimini sürdürerek takımın en değerli oyuncuları arasında yer alıyor.

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