Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor'un Giresunspor'u 4-1 yendiği maçın özeti ve tüm detayları

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın öne çıkan anları ve gollerinin detaylı analizi, hakemler ve takım kadrolarıyla birlikte.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Maç, Kocaelispor'un üstün oyunu ve etkili ataklarıyla 4-1 sonuçlandı, izleyenleri büyüledi.

Maçın önemli anları

Maçın 12. dakikasında, Kocaelispor'un sol kanattan gelen atak, Emir'in uzun pası ve Beridze'nin çabası sonucu golle sonuçlandı. Kadir'in ters vuruşu sonucu kendi kalesine attığı top, ilk başta ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirildi ve Kocaelispor 1-0 öne geçti.

Giresunspor'un direnişi

Giresunspor, 37. dakikada Çekdar'ın sol kanattan yaptığı hızlı atakla cevap verdi. Şahin ile duvar pası yaparak ceza sahası dışından şutunu çeken Çekdar, ne yazık ki topu direğin üzerinden dışarıya gönderdi.

Kocaelispor'un serbest vuruş başarısı

İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 53. dakikada serbest vuruş kazandı. Atila Turan'ın mükemmel bir vuruşla topu ağlara göndermesiyle skor 2-0’a yükseldi.

Gol yağmuru devam ediyor

58. dakikada Atila'nın orta sahadan yaptığı pası alan Tanque, kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. İlk başta ofsayt kararı verilse de, VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı ve Kocaelispor 3-0 öne geçti.

Giresunspor'un tek golü

64. dakikada Giresunspor, sol kanattan Kuwas'ın yaptığı atakla cevap verdi. Penaltı noktasına doğru yapılan ortayı Mehmet Keskin filelere yollayarak skoru 3-1'e getirdi.

Maçın sonucunu belirleyen gol

Maçın son anlarında, 90+2. dakikada Kocaelispor'dan Barış Alıcı, ceza sahası sol çaprazından kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

Maçın hakemleri ve kadrolar

Maçın hakemleri Ozan Ergün, Erkan Akbulut ve Nurettin Dinçer Demir'di.

Giresunspor’un kadrosu: Erkan, Ertuğrul, Kadir, Anıl Yiğit, Faruk Can, Furkan, Erol Can (Mehmet dk. 21, Ali Emirhan dk. 88), Çekdar, Savicevic, Şahin (Muhammet dk. 83), Kuwas

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan, Oğuz, Burak, Emir, Atila, Yusuf Cihat (Yusuf Emre dk. 61), Mert (Mesut Can dk. 83), Candeias, Amaral (Barış dk. 61), Beridze (Yusuf dk. 90), Tanque (Atabey dk. 83)