Trendyol 1.Lig’de Manisa FK başkanı Mevlüt Aktan seferberlik ilan etti
Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan, takımın son yaşadığı düşüşün ardından seferberlik ilan etti. Radikal kararlar gündemde. İşte detaylar.
Manisa FK, son 8 karşılaşmada kaybedilen 20 puanın ardından büyük bir düşüş yaşadı. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan takım, teknik direktör değişikliği sonrası istenmeyen bir çizgiye sürüklendi. Başkan Mevlüt Aktan, bu düşüşün önüne geçmek için seferberlik ilan etti.
Özköylü ile özel toplantı
Başkan Aktan, takımın başında 3 maça çıkan Osman Özköylü ile bir toplantı gerçekleştirdi ve detaylı bir rapor talep etti. Ayrıca futbolcularla da görüşmeler yaparak krizin üstesinden gelmeye çalışıyor. Takımın son durumunu düzeltebilmek için yoğun çaba sarf eden Aktan, takımın eski başarılı günlerine geri dönmesini sağlamayı hedefliyor.
Kadro dışı kararı
Kaan Kanak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından, yönetimin daha radikal kararlar almaya hazırlandığı konuşuluyor. Eğer düşüş devam ederse, yeni önlemler alınabilir.
Milli ara dönüşü
Milli ara dönüşünde Manisa FK, lider Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi planlıyor.
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