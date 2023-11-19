Trendyol 1.Lig’de Manisa FK başkanı Mevlüt Aktan seferberlik ilan etti

Manisa FK, son 8 karşılaşmada kaybedilen 20 puanın ardından büyük bir düşüş yaşadı. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan takım, teknik direktör değişikliği sonrası istenmeyen bir çizgiye sürüklendi. Başkan Mevlüt Aktan, bu düşüşün önüne geçmek için seferberlik ilan etti.

Özköylü ile özel toplantı

Başkan Aktan, takımın başında 3 maça çıkan Osman Özköylü ile bir toplantı gerçekleştirdi ve detaylı bir rapor talep etti. Ayrıca futbolcularla da görüşmeler yaparak krizin üstesinden gelmeye çalışıyor. Takımın son durumunu düzeltebilmek için yoğun çaba sarf eden Aktan, takımın eski başarılı günlerine geri dönmesini sağlamayı hedefliyor.

Kadro dışı kararı

Kaan Kanak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından, yönetimin daha radikal kararlar almaya hazırlandığı konuşuluyor. Eğer düşüş devam ederse, yeni önlemler alınabilir.

Milli ara dönüşü

Milli ara dönüşünde Manisa FK, lider Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi planlıyor.