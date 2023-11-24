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Trendyol 1.Lig’de Manisa FK, Eyüpspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1.Lig’de Manisa FK, Eyüpspor hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. 26 Kasım Pazar günü Eyüp Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıkları, Teknik Direktör Osman Özköylü liderliğinde yoğun tempoda sürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında önemli bir deplasman maçına çıkıyor. Rakip, formda Eyüpspor. Mücadele 26 Kasım Pazar günü, saat 16.00'da Eyüp Stadı’nda başlayacak.

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Manisa FK'dan taktik hazırlıklar

Manisa Futbol Kulübü, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Takım, Mümin Özkasap Stadı’nda Teknik Direktör Osman Özköylü'nün liderliğinde yoğun bir antrenman programını takip ediyor. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti ve taktik çalışmalarla sona erdi. Takımın bu disiplinli ve yoğun antrenman temposu, Eyüpspor maçı öncesi moral ve motivasyonu artırıyor.

Siyah-Beyazlıların stratejisi

Manisa FK'nın bu haftaki antrenmanları, takımın stratejisini de gözler önüne seriyor. Teknik Direktör Osman Özköylü, taktiksel üstünlük kazanmak için özel çalışmalar yaptırıyor. Bu çalışmalar, takımın oyun anlayışını ve saha içi dinamiklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Özellikle top kapma ve pozisyon alma becerilerine odaklanan antrenmanlar, takımın ofansif ve defansif gücünü artırıyor.

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