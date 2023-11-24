Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor ve BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sakaryaspor ve BB Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de bugün karşı karşıya geliyor. Maç, saat 20:00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda başlayacak ve TRT SPOR ile BeIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor ve BB Erzurumspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasının önemli müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor. İki takım, bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu maç, saat 20:00'de başlayacak ve TRT SPOR ile BeIN SPORTS 2 kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek.

Sakaryaspor'un sahası, büyük mücadelenin ev sahibi

Sakaryaspor, bu önemli maçı kendi sahasında, Sakarya'da oynayacak. İki takım arasındaki rekabet, son 8 maçta dengeli bir tablo sergiliyor. Sakaryaspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Erzurumspor 1 kez galip geldi ve 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Sakaryaspor'un yeniden yükselişi

Ligde 7. sıradaki Sakaryaspor, son altı maçında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Dört galibiyet ve iki beraberlikle toplam 19 puan toplayan ekip, Erzurumspor karşısında galibiyet arayışını sürdürüyor. Son maçında Boluspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, bu mücadelede de üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Erzurumspor'un istikrarlı yolculuğu

Erzurumspor ise ligde 12 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle dengeli bir performans sergiliyor. Toplamda 16 puanla 9. sırada yer alan takım, istikrarlı performansını sürdürerek ligde yükselmeyi amaçlıyor.

Muhtemel on birler ve hakem kadrosu

Sakaryaspor'un muhtemel ilk 11'inde Cihan, Oğuz, I.Donkor, Erdi, Bülent, Hasan, O.Roshi, Sinan, Murat Cem, Y. Del Valle ve K.Kossongo'nun yer alması bekleniyor.

Erzurumspor'un ise Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Estrela, Batuhan, Sefa, Eren Tozlu, M. Rosheuvel ile sahaya çıkması öngörülüyor.

Maçın hakemi Alper Akarsu olacak ve yardımcı hakemler O. Kağan Çalışır ve H. Hüseyin Tetik olarak belirlendi.