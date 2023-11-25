Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor ve Erzurumspor FK arasındaki çekişmeli maçın detayları

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu. Maçtan öne çıkan anları ve özeti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. İki takımın karşı karşıya geldiği bu önemli maçta, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldılar.

İşte maçtan öne çıkan anlar

Yonathan Del Valle'nin şık golü ile Sakaryaspor öne geçti

Maçın 34. dakikasında Sakaryaspor'un Yonathan Del Valle, ceza sahasında topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle ev sahibi ekip, öne geçmenin sevincini yaşadı.

Eren Tozlu'nun penaltı golü ile Erzurumspor FK yanıt verdi

58. dakikada VAR incelemesi sonucu Erzurumspor FK, kazandığı penaltı vuruşunda Eren Tozlu ile skoru 1-1'e getirdi. Kaleci Cihan Topaloğlu'nun kurtarışına rağmen Tozlu, dönen topu ağlara göndererek takımına önemli bir denge getirdi.

Rosheuvel'in golü önce iptal sonra geçerli sayıldı

74. dakikada Rosheuvel, ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak hakem Alper Akarsu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında gol geçerli sayıldı ve Erzurumspor FK 2-1 öne geçti.

Mikail Okyar'ın eşitlik golü

84. dakikada Sakaryaspor hızlı bir serbest vuruşla, Burak Süleyman'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Mikail Okyar filelere göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Bu golle Sakaryaspor, beraberliği yakaladı.

Maçın son anları heyecanla tamamlandı

90+4. dakikada Eren Tozlu, kaleci Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Tozlu'nun şutu, kaleci Topaloğlu'ndan sekip, karambolde boş kaleye giden topu Bülent Cevahir çizgiden çıkardı. Bu pozisyon maçın son anlarına damga vurdu.

Her iki takımın kadroları

Sakaryaspor’un kadrosu: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Rashad Muhammed dk. 81), Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 81), Odise Roshi (Dino Ndlovu dk. 73), Yonathan Del Valle, Kabongo Kasongo (Burak Süleyman)

Erzurum FK’nın kadrosu: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 73), Hasan Batuhan Artarslan, Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+3), Mikhail Kenro Rosheuvel (Herolind Shala dk. 83), Eren Tozlu

Sarı kart gören oyuncular

Maçın sertliği ve rekabeti, sarı kartlarla da kendini gösterdi. Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Alican Özfesli, Muhammed Furkan Özhan, Herolind Shala (Erzurumspor FK), Hasan Kılıç, Rajko Rotman, Sinan Kurt (Sakaryaspor) sarı kart gören oyuncular arasındaydı.