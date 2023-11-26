Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi: Maç özeti

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Michel Mboula'nın attığı golle Şanlıurfaspor galip geldi. Detaylar burada!

Türkiye'nin heyecanla takip edilen futbol ligi Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın detaylarına göz atalım.

Maçın ilk dakikaları

Maçın 3. dakikasında Rahmetullah Berişbek'in ortasında ceza sahası içinde Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda kaleci Tokotaev harika bir kurtarış yaparak meşin yuvarlağı çıkardı. Erken gelişen bu pozisyon heyecanı arttırdı.

Şanlıurfaspor'un öne geçişi

8. dakikada ise Bandırmaspor kalesine tehlikeli geldi. Barış Ekincek'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michel Mboula, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Şanlıurfaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bandırmaspor'un pozisyonları

Bandırmaspor, maç boyunca gol arayışlarını sürdürdü. 21. dakikada Barış Ekinler sol taraftan ceza sahasına girdi, ancak vuruşu kaleci Gkelios'ta kaldı. İkinci yarıda da Bandırmaspor'un gol arayışları devam etti.

VAR kararıyla iptal

56. dakikada Bandırmaspor'un Doğan Can Davas'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan Djitte'nin attığı gol, VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bandırmaspor'un beraberlik umudu bir kez daha suya düştü.

Maçın hakemleri

Maçı yöneten hakemler Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli ve Kemal Elmas oldu.

Maç kadroları

Bandırmaspor’un ilk 11’i: Loannis Gkelios, Djıtte, Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Marc Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı.

Şanlıurfaspor’un ilk 11’i: Erzhan Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Michel Mboula, Adem Eren Kabak, Cumalı Bişi, Barış Ekincier, Enver Cenk Şahin, Mehmet Yiğit, Al Hassan Torue, Semih Karadeniz, Barış Gök.

Gol ve kartlar

Maçın tek golü Şanlıurfaspor'dan Michel Mboula'dan geldi (dk. 8). Sarı kartlar Mehmet Yiğit, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Şanlıurfa) ile Djitte, Taha Batuhan Yayıkçı (Bandırmaspor) oyuncularına gösterildi.