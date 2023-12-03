Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor maçı sonrası Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

Bodrum FK'nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Şanlıurfaspor maçını ve takımın performansını değerlendirdi. Play-off potasından kopmamak için kritik bir galibiyet elde edildiğini ve takımın gösterdiği direnci övdü.

Bodrum Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında gerçekleşen ve Bodrum FK'nın Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Taşdemir, özellikle geçen haftaki iç saha mağlubiyetinin ardından Şanlıurfaspor maçının büyük bir önem kazandığını vurguladı. Play-off potasından kopmamak adına kritik bir galibiyet elde edildiğini belirten Taşdemir, oyuncuların gösterdiği direnci ve takım ruhunu övdü.

Takımın performansı ve yol haritası

Teknik Direktör Taşdemir, takımın performansını ve gelecekteki hedeflerini de değerlendirdi. Bu galibiyetin yeterli olmadığını, ancak geçen haftaki kaybın telafi edildiğini dile getirdi. Önlerinde bir kupa ve üç lig maçı daha olduğunu hatırlatan Taşdemir, devre arasına umdukları puanlarla girmeyi hedeflediklerini söyledi. Takımın bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği, Bodrum FK'nın ligdeki konumunu ve potansiyelini doğrudan etkileyebilir.

Takıma ve oyunculara övgü

İsmet Taşdemir, oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı onları tebrik etti. Oyunun farklı sonuçlanabileceğini, ancak alınan 2-0'lık galibiyetin şu anki durum için önemli olduğunu ifade etti. Taşdemir, takımın devam eden mücadele azmini ve sahadaki dayanıklılığını öne çıkardı.