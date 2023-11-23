Trendyol 1.Lig’de Taner Taşkın'ın liderliğinde Bandırmaspor'un Şanlıurfaspor hazırlıkları

Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ile 25 Kasım'da 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetimindeki ekip, lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Cezalı ve sakat oyunculara rağmen moraller yüksek.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor, kendi evinde Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak. 25 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da 17 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek olan bu önemli mücadele öncesinde Bandırmaspor'un hazırlıkları Cinçukuru Tesisleri’nde tüm hızıyla devam ediyor.

Son virajda Bandırmaspor

Bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Taner Taşkın liderliğinde gerçekleştirdiği antrenmanda, takım oyununu güçlendirecek kısa pas çalışmaları, ısınma hareketleri ve dar alanda oyun teknikleri üzerinde durdu. Taşkın’ın ekibi, lige verilecek aradan önceki son beş maçına odaklanmış durumda. Her birini final maçı gibi gördüklerini belirten Taşkın, takım olarak bir sıra yükselme hedefine sahip.

Bandırmaspor'da sakatlık ve cezalı durumu

Takımda moralin yüksek olduğunu vurgulayan Taner Taşkın, her ne kadar cezalı oyuncuları ve ufak tefek sakatlıkları olsa da, genel durumun iyi olduğunu belirtti.

Transfer politikası ve takımın geleceği

Taşkın, yaklaşan transfer dönemi hakkında da konuştu. Her mevkide iki oyuncuya sahip olduklarını ve bu nedenle ek takviyelere ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Transfer konusunun başkanın inisiyatifi altında olduğunu belirten Taşkın, takımda herhangi bir sıkıntı görmediğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’na özel önem

Ziraat Türkiye Kupası'na da değinen Taşkın, bu kupanın önemini ve takımın her maçta, antrenman maçı bile olsa, kazanma arzusu içinde olduğunu vurguladı. Önlerindeki turu geçmek için var güçleriyle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.