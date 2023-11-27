Trendyol 1.Lig’de Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün'den Göztepe maçı değerlendirmesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, 2-0'lık Göztepe mağlubiyetini değerlendirerek, Göztepe'nin zorlu bir deplasman olduğunu ve takımın ikinci yarıda taktik değişikliğine gittiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Göztepe'nin zorlu bir deplasman olduğunu belirtti. İrtegün, Göztepe'nin yeni teknik direktörüyle daha coşkulu bir oyun sergilediğine dikkat çekerek, rakibin maça iyi başladığını söyledi.

İlk yarıda Tuzlaspor'un fırsatları

İrtegün, ilk yarıda Göztepe'nin baskın olmasına rağmen Tuzlaspor'un da gol pozisyonları yakaladığını belirtti. Kendi takımlarının performansından memnun olduğunu ifade eden İrtegün, ilk yarının fena geçmediğini düşündüğünü paylaştı.

Tuzlaspor'un ikinci yarı taktik değişikliği

Maçın ikinci yarısında takımın dizilişinde değişiklik yaptıklarını belirten İrtegün, bu hamlenin nedeninin çok fazla arkaya top kaçırmaları olduğunu ifade etti. Ancak bu değişikliğin ardından duran toptan basit bir gol yediklerini ve maçı çevirebilmek için yeterli hamleleri yapamadıklarını açıkladı.

Tuzlaspor'un deplasman performansı

İrtegün, takımının deplasmanda iyi pozisyonlar bulduğunu ancak bu fırsatları değerlendiremediğini belirtti. Önlerinde Bandırma maçı olduğunu hatırlatan İrtegün, bu maçtan çıkaracakları derslerle iyi bir şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

Göztepe'yi kutlayan İrtegün

Tuzlaspor Teknik Direktörü, maçın sonunda rakip takım Göztepe'yi tebrik etti ve takımının gelecek maçlara odaklanacağını dile getirdi.