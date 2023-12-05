Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde son durum

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki rekabet kızışıyor. Beşiktaş, son 10 lig maçında Fenerbahçe'ye karşı üstün bir performans sergileyerek 3 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi aldı.

Gol yağmuru: 21 Gol atan Beşiktaş, 16 gol yedi

Bu süreçte Beşiktaş, rakip ağları 21 kez havalandırırken, kendi kalesinde 16 gol gördü. 2019-2020 sezonunda Kadıköy'deki 3-1'lik mağlubiyet dışında, siyah-beyazlılar Fenerbahçe karşısında etkileyici sonuçlar aldı. Geçen sezon Kadıköy'de 4-2'lik bir galibiyet elde ederken, evlerinde golsüz berabere kalmışlardı.

9 Aralık'ta büyük mücadele

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde şu anda 26 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, bu maçı kazanarak zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor.

Yeni yönetim ilk sınavında

Hafta sonu gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetimi, Fenerbahçe maçıyla ilk büyük sınavını verecek. Bu önemli maçta tribünlerin, yaşanan yönetim değişimi sonrası tamamen dolması bekleniyor.

Son 5 maçta beraberlik ağırlıklı

Ligde oynanan son 5 maçta her iki takım da 4 kez 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu istatistikler, iki takım arasındaki rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son 10 maç

2022-2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1