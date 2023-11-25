Trendyol Süper Lig’de Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman? saat kaçta? nerde?

Galatasaray ve Alanyaspor, Trendyol 1. Lig'de bugün Rams Park’ta karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS 1’de canlı yayında.

Trendyol Süper Lig’de futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma bugün Rams Park’ta gerçekleşiyor. Galatasaray’ın Alanyaspor’u konuk edeceği bu heyecanlı mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve BeIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muslera ve Sanchez'in Kart Tehlikesi

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera ve savunmanın önemli ismi Davinson Sanchez, Alanyaspor ile yapılacak olan önemli mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyorlar. Bu iki oyuncu, Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda, 14. haftada oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecekler. Bu durum, takımın stratejisini ve savunma gücünü etkileyebilir.

Galatasaray'ın Evindeki Güçlü Performans

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Son 22 iç saha maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu başarılı seriyi sürdürebilmek için Alanyaspor maçı büyük önem taşıyor.

Wilfried Zaha'nın Gol Serisi

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, son zamanlarda takımın en etkili gol silahı olarak öne çıkıyor. Süper Lig'de oynanan son 2 maçta takımının bütün gollerini atan Zaha, bu sezon 9 lig maçında 4 gol kaydetti. Zaha'nın bu formunu sürdürmesi, Galatasaray'ın hücum gücü açısından büyük önem

taşıyor.

Icardi'nin Gol Suskunluğu

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, son 4 resmi maçta gol atamayarak bir suskunluk dönemi yaşıyor. Sezonun ilk 9 haftasında 10 golle müthiş bir başlangıç yapan Icardi, son maçlarda bu etkinliğini sürdüremedi. Takımın gol yollarındaki etkinliğini artırmak için Icardi'nin tekrar form yakalaması gerekiyor.

Galatasaray ve Alanyaspor'un 15. Randevusu

Galatasaray ile Alanyaspor arasında 2016-2017 sezonundan bu yana süregelen rekabette, sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, Alanyaspor 3 kez kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki bu rekabette toplam 31 gol atan Galatasaray, rakibinin 17 golüne karşılık verdi.

İstanbul'daki Maçlar ve Rekabet

Galatasaray, İstanbul'daki maçlarda Alanyaspor karşısında genel olarak üstünlük sağlasa da, son 3 sezonda bu üstünlüğü koruyamadı. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.