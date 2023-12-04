Trendyol Süper Lig’de Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı Oldu

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı oldu. Tarihi seçimde 7271 oy alarak zaferini ilan eden Arat, Beşiktaş için yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü bir seçim sürecine sahne oldu. Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve yaklaşık 13 saat süren seçim maratonu, siyah-beyazlı taraftarlar için unutulmaz bir gün olarak tarihe geçti. Seçim sabah saat 10.00'da başladı ve yoğun katılım nedeniyle 1 saat uzatıldı. Toplamda 12 bin 152 üye oy kullanmak için kayıt yaptırırken, 11 bin 785 kişi oyunu kullandı.

Hasan Arat’ın zaferi ve rakip Serdal Adalı

Yarışta, Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlık için kıyasıya bir rekabet sergiledi. Hasan Arat, 21 sandıkta rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak toplam 7271 oy ile Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Serdal Adalı ise 4557 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Hasan Arat'ın zaferi, Beşiktaş camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Arat'ın teşekkür konuşması ve vizyonu

Seçimin ardından yapılan açıklamalarda, Hasan Arat destekçilerine ve Beşiktaş camiasına teşekkürlerini iletti. "Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür" diyen Arat, Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve eski başkan Feyyaz Uçar ile birlikte büyük bir takım olduklarını vurguladı.

Arat ve Adalı arasında kardeşlik mesajı

Hasan Arat, seçim sürecindeki rakibi Serdal Adalı'ya gösterdiği centilmence mücadele için teşekkür etti ve onu "büyük Beşiktaşlı" olarak nitelendirdi. Arat, "Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır" diyerek, sporun birleştirici ve dostane ruhunu vurguladı.

Arat'ın yeni döneme ilişkin hedefleri

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, taraftarlara, gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik projeleri ve hedeflerini açıkladı. Kulübün daha kapsayıcı ve birleştirici olacağının altını çizdi. Arat, ayrıca eşi, kızı, oğlu ve destekçilerine teşekkürlerini sundu. "Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum" diyerek duygusal bir konuşma yaptı.