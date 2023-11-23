Trendyol Süper Lig’de İbrahim Yılmaz ve İstanbulspor başkanı arasındaki gerginlik: Ayrılığın perde arkası

İstanbulspor'un deneyimli oyuncusu İbrahim Yılmaz, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaşanan tartışma sonrası sözleşmesini feshetti. Bu karar ve perde arkasında yaşananlar, Türk futbolunu sarsacak cinsten.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, son günlerde yaşanan sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Takımın önemli isimlerinden İbrahim Yılmaz, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kayıtlarına göre 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti.

Yılmaz ve İstanbulspor başkanı arasında gergin anlar

İstanbulspor'un deneyimli oyuncusu İbrahim Yılmaz'ın ayrılık kararının perde arkasında yaşanan bir olay yatıyor. Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz arasında gerçekleşen bir görüşme sırasında yaşanan tartışma, bu kararın temelini oluşturdu. İddialara göre, Başkan Sarıalioğlu, Yılmaz'a bir cisim fırlattı. Bu olayın ardından 29 yaşındaki futbolcu, darp raporu alarak sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Olayda anındaki diğer futbolcu

Yaşanan bu tatsız olayda, İstanbulspor'un bir diğer oyuncusu Mehmet Yeşil de olay yerinde bulunuyordu. Ancak Yeşil, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve sonrasında Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı.

İbrahim Yılmaz'ın kariyerine genel bakış

İbrahim Yılmaz, Türk futbolunun yetenekli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Başakşehir altyapısında yetişen Yılmaz, kariyerine Darıca Gençlerbirliği, Altınordu, Şanlıurfaspor, Eyüpspor ve en son olarak İstanbulspor'da devam etti. İstanbulspor forması altında 214 maçta sahaya çıkan Yılmaz, 55 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki santrfor, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'e yükselme sevincini de yaşadı.