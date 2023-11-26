Trendyol Süper Lig’de Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman? saat kaçta? nerde?

Samsunspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 16:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS1’de canlı yayında.

Trendyol Süper Lig’de futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Beşiktaş’ın Samsunspor'a konuk olacağı bu heyecanlı mücadele, saat 16:00'da başlayacak ve BeIN SPORTS1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel on birler

Samsunspor’un muhtemel ilk 11’i: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Ercan Kara

Beşiktaş’ın ise Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk, Muleka, Aboubakar 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Hakem kadrosu ve maçın önemi

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Yardımcı hakemler ise Mustafa Savranlar ve Anıl Usta olarak belirlendi.

Efsanevi rakipler yeniden sahada

Süper Lig'in unutulmaz karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Samsunspor ve Beşiktaş, yine bir araya geliyor. Samsunspor, kendi evinde Beşiktaş'a karşı en çok yenilgiyi yaşadığı takım olarak dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 10 maçta Samsunspor, yalnızca bir kez zafer kazanırken (Ekim 2001), diğer maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

Beşiktaş'ın tekrar kazanma hırsı

Beşiktaş, Samsunspor ile oynadığı son Süper Lig maçında 1-0 mağlup olmuştu. Bu yenilgi, iki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın nadiren yaşadığı bir durum olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, 1975 ve 1976 yıllarında yaşadığı ardışık iki mağlubiyetten bu yana, benzer bir durumu tekrar yaşamamıştı.

Samsunspor'un ev sahipliğindeki başarıları

Samsunspor, kendi evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanarak, taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. En son 2005/06 sezonunda yaşanan bu başarı serisi, takımın taraftarları için büyük bir moral kaynağı oldu.

Beşiktaş'ın deplasman sıkıntısı

Bu sezon dış saha maçlarında zorlanan Beşiktaş, altı deplasman maçının dördünde mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ancak 2022/23 sezonunda dış sahada yalnızca üç yenilgi alarak, deplasman performansını gözler önüne serdi.

Samsunspor'un dönüşümü

Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor, bu sezona zor bir başlangıç yaptı. İlk yedi haftada yalnızca 1 puan toplayan takım, sonrasında toparlanarak 7 puan elde etti.

Pas ve kontrolde Beşiktaş üstünlüğü

2023/24 Süper Lig sezonunda en yüksek pas yüzdesine ve isabetli pas sayısına sahip olan Beşiktaş, oyun kontrolünde üstünlüğünü koruyor. Ancak bu sezon topa sahip olduğu maçlarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ekip, bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Samsunspor'un golcü arayışı

Bu sezon hiçbir oyuncusu 2'den fazla gol atamayan Samsunspor, gol yollarında etkili bir isim arayışını sürdürüyor. Takım, 12 haftalık süreçte dokuz farklı oyuncu ile gol sevinci yaşasa da, bu durum takımın gol yükünü dağıtmakta zorlandığını gösteriyor.