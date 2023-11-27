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Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor-Sivasspor maçı saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor-Sivasspor maçı saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?

Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında 35. kez karşılaşacak. Büyük mücadele, 4 Eylül Stadı'nda 20.00'de başlayacak.

Türk futbolunun iki önemli takımı Trabzonspor ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan verici bir karşılaşma için sahada olacak. İki takımın tarihlerinde 35. kez karşılaşacakları bu önemli maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

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Sivas sahasında büyük mücadele

4 Eylül Stadı'nda oynanacak bu büyük mücadele, 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1’de canlı olarak yayınlanacak. Maçın yönetimi, tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ın elinde olacak. Bayarslan'a, Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yardımcılık yapacak. Bu maç, Sivasspor için sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.

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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi

Nenad Bjilica'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Trabzonspor, bu seriyi Sivas deplasmanında 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip, Sivasspor karşısında güçlü bir performans sergileyerek bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

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Sivasspor'un moral arayışı

Sivasspor, sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetimindeki ekip, bu maçla kötü gidişatına bir son vermek istiyor. Sivasspor, taraftarı önünde Trabzonspor'u yenerek moral bulmak ve bu sezona damgasını vurmak için mücadele edecek.

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İki takımın karşılaşma tarihi

Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 34 maçta, Sivasspor 9 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 16 kez galibiyetle sahadan ayrıldı. 9 maç beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor, bu maçlarda 38 gol atarken, Trabzonspor 48 golle karşılık verdi. Sivas'taki maçlarda, Trabzonspor 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

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