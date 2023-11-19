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Türkiye, Almanya'ya karşı heyecan dolu maçı 3-2'lik skorla kazandı: Maç özeti ve detayları

Türkiye, Almanya'ya karşı heyecan dolu maçı 3-2'lik skorla kazandı: Maç özeti ve detayları

Türkiye Milli Futbol Takımı, Almanya deplasmanında nefes kesen bir mücadele sonucunda 3-2 galip geldi! Maç detayları ve gol anları burada

Türkiye Milli Futbol Takımı, Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi ve nefes kesen mücadele sonucunda 3-2 galip ayrıldı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu heyecan verici maçta her iki takımın oyuncuları, sahada büyük bir performans sergiledi.

İşte maçtan dakikalar ve detaylar

Havertz'in erken sürprizi: Almanya 1-0 Türkiye (5. dakika)

Mücadelenin 5. dakikasında, Almanya'dan Havertz'in attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. Türkiye, erken bir geri dönüş yapma göreviyle karşı karşıya kaldı.

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Ferdi'nin muhteşem golü: Almanya 1-1 Türkiye (38. dakika)

Türkiye, ilk yarı sonlarına doğru Ferdi'nin nefis golüyle eşitliği yakaladı. Bu gol, milli takımımızın maça geri dönüşünün habercisi oldu.

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Kenan Yıldız farkı yarattı: Almanya 1-2 Türkiye (45+2. dakika)

İlk yarının son anlarında Kenan Yıldız, Türkiye'yi öne geçiren golü attı. Bu golle, ilk yarıyı Türkiye

2-1 lik üstünlükle tamamladı.

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Füllkrug'un cevabı: Almanya 2-2 Türkiye (49. dakika)

Ancak, ikinci yarıya başladığımızda Almanya'dan Füllkrug'un attığı golle skor yeniden eşitlendi. Maç 2-2'ye geldi ve her iki taraf da kazanmak için büyük bir çaba harcadı.

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Yusuf Sarı'nın galibiyet getiren golü: Almanya 2-3 Türkiye (71. dakika)

Türkiye, 71. dakikada kazandığı penaltı atışında Yusuf Sarı'nın golüyle tekrar öne geçti. Bu gol, Türkiye'yi 3-2'lik skorla galip getirdi ve taraftarları sevince boğdu.

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Maçta diğer öne çıkan anlar

Maçın 52. dakikasında Salih Özcan'ın sert vuruşu direğe çarpıp auta gitti. Ayrıca, 68. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde eline çarpan top sonucu verilen penaltı da maçın kırılma anlarından biriydi.

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Maç detayları ve istatistikler

Stadyum: Berlin Olimpiyat

Maçın hakemleri: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

Almanya’nın ilk 11’i: Trapp, Kimmich, Tah, Rüdiger, Henrichs, Gündoğan, Havertz, Wirtz, Brandt, Sane, Füllkrug

Türkiye’nin ilk 11’i: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız

Maçın golleri: Havertz (Almanya), Füllkrug (Almanya), Ferdi (Türkiye), Kenan Yıldız (Türkiye), Yusuf Sarı (Türkiye)

Sarı Kartlar: Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

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