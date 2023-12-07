Türkiye'nin İlk Kadın Basketbol Başkanı Bahçeşehir Koleji'nde Begüm Yücel oldu

Bahçeşehir Koleji'nin yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk kadın başkanı oldu. Basketbol Süper Ligi'nde tarihi bir atamayla, Yücel liderliğinde FIBA Europe Cup zaferine odaklanıyor.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Türkiye basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kulübün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Yücel, bu önemli göreve atanmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Kendi ifadeleriyle, hem daha önce Türkiye’ye Avrupa kupası kazandırmış bir takımın başkanı olmanın hem de ligde bu tarihi konumu elde etmenin heyecanını dile getirdi.

Yücel'den ilham veren mesajlar

Basketbol Süper Ligi’nde ilk kadın başkan olmanın hissettirdiklerini paylaşan Yücel, bu rolün kendisine özel bir his verdiğini belirtti. Bahçeşehir Kolejleri'nin, kadın çalışan sayısı bakımından önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu ve karar alma süreçlerinde kadınların önemli roller üstlendiğini vurguladı. Yücel’in başkanlığı, takıma ve Türk basketboluna yeni bir vizyon kazandırma potansiyeli taşıyor.

Hedef Büyük: FIBA Europe Cup zaferi

Begüm Yücel’in liderliğindeki Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın hedefleri büyük. Takım, Yücel’in idaresinde FIBA Europe Cup zaferini tekrar elde etmeyi hedefliyor. Takımın bu hedefe ulaşma yolculuğu, Türk basketbolunun uluslararası arenada daha da parlamasına katkı sağlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa rüyası

Yücel, Ataşehir Metro Enerji Salonu'nda, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile yapılan FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu ilk maçı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Takımın Avrupa kupalarındaki başarısını sürdürme ve Türkiye’ye daha fazla zafer getirme konusundaki kararlılığını ifade etti.