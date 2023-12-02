Tuzlaspor teknik direktörü Gürkan Kocabıyık'tan Bandırmaspor maçının ardından açıklamalar

Gürkan Kocabıyık, Tuzlaspor Teknik Sorumlusu, Bandırmaspor ile oynanan karşılaşmanın sonucu hakkında hayal kırıklığını dile getirdi. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında gerçekleşen maçta Tuzlaspor, evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kocabıyık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son saniyelerde yenen golün kendilerini üzdüğünü belirtti.

Son dakika golü hayal kırıklığı yarattı

Maçın sonucu hakkında konuşan Kocabıyık, "Maçın son anlarında yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık. Oyuncularımızın gösterdiği mücadeleden memnunum, ancak sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu" dedi. Tuzlaspor'un bu maçta hakimiyet kurduğunu, ancak sonucun beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Kaçan fırsatlar ve penaltılar

Kocabıyık, maçta yaşanan önemli anlara da değindi. "Üç penaltı fırsatımız oldu ve bunlardan ikisini kaçırdık. Bu tür durumlar futbolda olabiliyor, ancak bu, maç sonucunu doğrudan etkiledi" ifadelerini kullandı.

İleriye bakış: Telafi vakti

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu, gelecek maçlara odaklanmanın önemini vurguladı. Kocabıyık, "Bu maçı geride bırakıp, önümüzdeki karşılaşmalarda telafi etmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bu durumdan ders çıkarıp daha güçlü döneceğiz" şeklinde konuştu.