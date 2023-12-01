UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde büyük sürpriz: Fenerbahçe'ye Danimarka darbesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Zorlu Danimarka deplasmanında yaşanan bu ağır yenilgi, takımın Avrupa stratejisi için dönüm noktası.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe için zorlu geçen bu deplasman mücadelesi, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansı açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Maçın hareketli dakikaları

Mücadelenin ilk yarısı, Nordsjaelland'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 15. dakikada Rasmussen’in şutunu Fenerbahçe kalecisi Livakovic kurtardı. 22. dakikada Nordsjaelland, Tverskov’un kafa vuruşuyla öne geçti. 25. dakikada ise Svensson skoru 2-0’a taşıdı. Fenerbahçe, 43. dakikada Batshuayi'nin golüyle umutlansa da, ikinci yarıda Nordsjaelland'ın üstünlüğü devam etti. 55, 66, 75 ve 84. dakikalarda gelen gollerle Nordsjaelland, maçı 6-1 kazandı.

Takım kadroları ve hakemler

Fenerbahçe’nin kadrosu: Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz, Tadic, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland’ın kadrosu: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurern Coniglio

Osayi-Samuel ve Yusuf Akçiçek öne çıkıyor

Kartal, bu haftaki eksiklerin yerine Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunda, savunma tandeminde Jayden Oosterwolde ve Yusuf Akçiçek ikilisine şans verdi. Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçından sonra Nordsjaelland karşısında da ilk 11'de yer alarak dikkat çekti.

Cengiz Ünder'in dönüşü

Cengiz Ünder, uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde birçok maçı kaçıran Ünder, 13 resmi maçın ardından tekrar başlangıç kadrosunda yer aldı.

Taraftar desteği devam ediyor

Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 10 bin 300 kapasiteli Right to Dream Park'ta, Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Nordsjaelland Kulübü, satışa çıkarılan 8 bin biletin yarısına yakınının Fenerbahçeli taraftarlarca alındığını belirtti.

Sakatlıklar ve kadro sorunları

Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle 23 kişilik kadroyu tamamlayamadı ve Nordsjaelland deplasmanına 21 oyuncu ile gitti. Birçok önemli ismin sakatlıkları ve statü gereği kadroda yer alamaması, teknik direktör Kartal'ı akademi oyuncularıyla takviye yapmaya itti.