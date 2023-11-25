Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den Boluspor Maçı Değerlendirmesi

Ümraniyespor'un deneyimli teknik adamı Mustafa Gürsel, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde Boluspor'a 2-1 yenilgilerini değerlendirdi. Gürsel, maçın genelinde takımının mağlubiyeti hak etmeyecek bir oyun sergilediğini belirterek, “Kendi sahamızda oynadığımız bu maçta, rakibe az sayıda pozisyon vermemize rağmen mağlup olduk. Aslında maçın genelinde rakibe yalnızca bir pozisyon verdik, ancak bu da kendi oyuncumuzun ayağının kaymasıyla oldu. Kendi bireysel hatalarımız nedeniyle mağlup olduk ve bu durumdan dolayı üzgünüz” dedi.

Emre Demir'in Rolü ve Takımın Hücum Eksiklikleri

Gürsel, forvet mevkii eksikliklerine değinerek, bu maçta orta saha oyuncusu Emre Demir'i santrfor pozisyonunda oynattıklarını belirtti. “Oyunun önemli bölümlerinde kontrolü ele aldık ancak hücumda daha üretken olmamız gerekiyor” diyen Gürsel, takımın mevcut durumu hakkında da bilgiler verdi: “Kanat ve orta saha oyuncularımızla forvet eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz için mağlubiyeti kabullenmek zorundayız.”

Kocaelispor Maçına Odaklanma ve Telafi Çabası

Ümraniyespor Teknik Direktörü, takımının gelecek maçına odaklanacaklarını ifade ederek, “Artık cuma günü Kocaelispor ile oynayacağımız maça bakacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yaparak, bugünkü maçın telafisini yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.