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Vincenzo Montella'nın Milli Takıma etkisi: Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı ne dedi?

Vincenzo Montella'nın Milli Takıma etkisi: Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı ne dedi?

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı hedeflerini açıkladı ve A Milli Takım'ın yeni hocası Montella'nın etkilerini değerlendirdi. Sakaryaspor'un yükselişi ve milli takımın coşkulu dönüşümüne dair her şey bu haberde.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'de geride bıraktıkları 12 haftanın değerlendirmesini yaparak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Profesyonel futbol hayatına Sakaryaspor'da başlayan ve şimdi takımın başında olan Şanlı, yeşil-siyahlıların bu sezonki performansını analiz etti. 13. haftada Erzurumspor ile karşılaşacak Sakarya ekibi, şu ana kadar elde ettiği 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı ve ligde 7. sırada yer alıyor. Şanlı, takımın fiziksel durumunun iyi olduğunu ve oyun planlarının coşkulu bir mücadele üzerine kurulu olduğunu belirtti.

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Sakaryaspor'un yükselişi ve gelecek hedefleri

Sakaryaspor'un mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini değerlendiren Şanlı, takımın ilk iki haftada yaşadığı kayıpların ardından önemli bir ivme kazandığını söyledi. Özellikle Çorum maçı sonrası takımın çok şey kazandığını belirten Şanlı, bu ivmenin devamını hedeflediklerini aktardı. Erzurumspor maçı öncesinde de benzer bir oyun anlayışını sürdürmeyi planladıklarını, hem baskı uygulayan hem de topa sahip olan bir takım oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Sahada taraftarıyla bütünleşerek coşkuyu arttıran bir takım olma hedefinde olduklarını da ekledi.

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A Milli Takım'a taze soluk

Şanlı, A Milli Futbol Takımı'nın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesiyle ilgili de konuştu. Kısa süre içinde takım üzerinde olumlu etkiler yaratan Montella ve ekibini öven Şanlı, Montella'nın gelişiyle milli takımın coşkulu ve kaybetmeyi reddeden bir yapıya büründüğünü ifade etti. Bireysel yeteneklerin yanı sıra, Montella'nın oyunsal ve disiplin anlamında getirdiği yeniliklerin milli takımı olumlu yönde değiştirdiğini vurguladı.

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