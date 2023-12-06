Ziraat Kupası'nda nefes kesen mücadele: Boluspor-Amedspor maçının detayları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ve Amedspor karşı karşıya! Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 14:00'da başlayacak bu heyecan dolu maç, iki takımın da kupa yolundaki iddiasını ortaya koyacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın dördüncü turunda futbolseverlerin merakla beklediği bir maç gerçekleşiyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda sahne alacak olan Boluspor, bugün güçlü rakibi Amedspor'u ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma, saat 14:00'da başlayacak. Maçın televizyon yayını yok.

Boluspor'un yükselişi ve iç sahada gösterisi

Trendyol 1. Lig’de orta sıralarda yer alan Boluspor, son dönemde dengeli bir performans sergiliyor. Son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan ekip, son maçında Eyüpspor’a karşı 3-0 kaybetti. Ancak Boluspor, Amedspor karşısında galibiyet arayışını sürdürerek kupada bir üst tura yükselme hedefinde. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynadığı son beş maçta dengeli sonuçlar alan Boluspor, bu maçta da ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor.

Amedspor'un deplasman başarısı

Amedspor ise deplasman maçlarında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Son beş maçında üç beraberlik ve iki galibiyetle istikrarlı bir grafik çizen takım, özellikle deplasman maçlarında kaybetmeme başarısını sürdürüyor. Bu maç, Amedspor için de zorlu bir sınav niteliğinde.

Hakem kadrosu ve fair play ruhu

Maçın hakem kadrosu da büyük önem taşıyor. Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Sinan Ertinğü ve Çağrı Yıldırım görev alacak. Fair play ruhuna uygun bir mücadele beklenen bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip.