Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Hatayspor, Düzcespor'u geçerek üst tura yükseldi

Maçın dönüm noktaları ve gol yağmuru

Maç, ilk dakikalardan itibaren kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 19. dakikada Hatayspor'dan Strandberg'in sağ kanattan yaptığı ortada Rayane Aaabid'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Ancak 22. dakikada Görkem Sağlam'ın serbest vuruşundan gelen ortayı Hodzic, kale önünde ağlarla buluşturarak skoru 1-0'a getirdi. Düzcespor, 27. dakikada ceza sahası içinde yaşanan müdahale sonucu penaltı kazandı. Ramazan Zorlu'nun 29. dakikada penaltıdan attığı panenka vuruşuyla maçta eşitlik sağlandı (1-1). Ancak 58. dakikada Rayane Aabid'in şutunda kaleciden seken topu yine Hodzic tamamlayarak Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi. 77. Dakikada Görkem Sağlam'ın köşe vuruşundan gelen Maksimovic'in kafa vuruşunu kaleci Metin'in kornere çıkarması büyük alkış topladı.

Hakemler ve kadrolar

Maçın hakemleri: Davut Dakul Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

Hatayspor’un kadrosu: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 59), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dadashov dk. 59), Görkem Sağlam, Rayane Aabid (Ömer Faruk Beyaz dk. 83), Hodzic, Joelson Fernandes, Strandberg (İbrahim Demir dk. 71)

Düzcespor’un kadrosu: Metin Erol, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Kağan Köroğlu dk. 73), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Yiğit Yılmaz dk. 83), İlter Ayyıldız (İlkay İşler dk. 68), Ramazan Zorlu (Sedat Cengiz dk. 83)

Maçta kartlar ve goller

Goller: Hodzic (dk. 22 ve dk. 58) (Hatayspor), Ramazan Zorlu (dk. 29) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor)