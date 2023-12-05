Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877 ve Gençlerbirliği karşı karşıya
Bornova 1877, Gençlerbirliği'ne Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda konuk oluyor! Heyecan dolu mücadele yarın Eryaman Stadumu'nda saat 14.00'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Bornova 1877 ve Gençlerbirliği arasında yarın başlıyor. Bornova 1877, Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek ve saat 14.00'te başlayacak.
Bornova ve Gençlerbirliği’nin kupa serüveni
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele Bornova 1877 kupaya 1. Tur'dan katılarak sırasıyla Akhisarspor, Adıyaman FK ve Karacabey'i eleyerek bu aşamaya geldi. Şimdi ise Gençlerbirliği'ne karşı büyük bir sınav vermek için sahada olacak. Gençlerbirliği ise kupada 3. Tur'da Burdur MAKÜ'yü geçerek 4. Tur'a yükseldi. Gençlerbirliği'nin deneyimli kadrosu, Bornova 1877 karşısında nasıl bir performans sergileyecek, merak konusu.
Maçın hakemleri
Mücadelenin hakemi ise Diyarbakır bölgesinden Lütfullah Aslan olacak. Aslan'ın yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve İsmail Ertunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sercan Karaca olarak görev alacak.
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