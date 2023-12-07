Ziraat Türkiye Kupasında Kubilay Kanatsızkuş, Göztepe Formasıyla İlk Golünü Attı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kubilay Kanatsızkuş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon FK'ya karşı oynadığı maçta sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü attı. Çaykur Rizespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 11 maçta forma giydi ve 235 dakika sahada kaldı. Ancak, bu süreçte gol atma başarısı gösterememişti. Maçın 63. dakikasında Kubilay, rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve Göztepe'nin bir üst tura yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

Taktik değişikliği ve forma şansı

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov'un takıma katılışı ve Mame Diouf'un sakatlığı, Kubilay'a ilk devrenin sonuna kadar daha fazla oynama fırsatı veriyor. Kubilay'ın performansı, takımın gelecek maçları için umut verici bir sinyal olarak görülüyor.

Göztepe'nin sosyal sorumluluk projesi

Göztepe'nin 'Şehrimin Takımı' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1461 Trabzon FK ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında 15 farklı okuldan 2 bin 500 öğrenciyi stadyumda ağırladı. Maç öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu dışında düzenlenen etkinliklerle renkli anlar yaşayan çocuklar, Göztepeli futbolcularla da buluşma fırsatı buldu. Oyuncular, maç öncesi ve sonrasında tribünleri selamlayarak ve minik taraftarlarla fotoğraf çektirerek bu anlamlı etkinliğe katkıda bulundular.