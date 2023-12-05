Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1.Lig’den Altay ve TFF 2.Lig’den Kırklarelispor karşı karşıya

Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile kritik maça çıkıyor. İki ekip arasındaki rekabet ve heyecan haberimizde.

Ziraat Türkiye Kupası, Altay'ın Kırklarelispor ile karşı karşıya geleceği maçla heyecanını sürdürüyor. Trendyol 1. Lig ekibi Altay, kupada 4. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor'u konuk edecek.

Maç saati ve yeri

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, futbol tutkunlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Maçın başlama düdüğü ise yarın saat 14.00'te çalacak.

Hakem kadrosu

Hakem kadrosu da merakla beklenen detaylar arasında. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını ise Arif Dilmeç ve Gökhan Yüksel üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kemal Ögen olacak.

Altay ve Kırklarelispor’un kupa serüveni

Altay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katıldı. Bu süreçte Aliağa FK'yı eleyerek 4. tura yükseldi. Diğer taraftan Kırklarelispor, 2. turda Çorluspor 1947'yi, 3. turda ise Karaköprü'yü mağlup ederek İzmir ekibinin rakibi oldu.

İki takımın geçmiş maçları

İki takım arasındaki geçmiş maçlara bakıldığında dengeli bir rekabet görülüyor. Altay ve Kırklarelispor, oynadıkları 6 maçta birer kez galip gelirken, 4 maç berabere sonuçlandı.

Özellikle Trendyol 1. Lig'de zorlu günler geçiren Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek moral depolamayı hedefliyor. Bu maç, Altay için hem prestij hem de motivasyon açısından büyük önem taşıyor.