Apple 2023 App Store ödülleri: En iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı
Apple, her yıl düzenlediği geleneksel App Store ödüllerini bu yıl da sahipleriyle buluşturdu. Şirket, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV için geliştirilen en iyi oyun ve uygulamaları ödüllendirdi.
2023 App Store ödüllerinde yılın uygulamaları ve oyunları
Apple CEO'su Tim Cook, bu yılın kazananlarının geliştiricilerin sınırsız potansiyelini ve yaratıcılığını temsil ettiğini belirtti. İşte 2023 App Store Ödülleri'nin kazananları:
Yılın iPhone uygulaması: AllTrails: Hike, Bike & Run
Yılın iPad uygulaması: Prêt-à-Makeup
Yılın Apple Watch uygulaması: SmartGym: Gym & Home Workouts
Yılın Apple TV uygulaması: MUBI: Stream Great Cinema
Yılın Mac uygulaması: Photomator – Photo Editor
Oyunlar kategorisinde ise:
Yılın iPhone oyunu: Honkai: Star Rail (RPG)
Yılın iPad oyunu: Lost in Play (Macera)
Yılın Mac oyunu: Lies of P (Aksiyon)
Yılın Apple Arcade oyunu: Hello Kitty Island Adventure (Macera)
Kültürel Etki Kategorisi ve Yılın Trendi
Apple bu yıl ayrıca Kültürel Etki kategorisinde ödüller verdi. Bu kategoride, toplum üzerinde olumlu etki bırakan uygulama ve oyunlar öne çıktı. Ayrıca, üretken yapay zekanın yılın trendi olarak belirlendiği bu ödüllerde, AI teknolojisini kullanarak etkileyici işler yapan uygulamalar da yer aldı.
Bu ödüller, Apple'ın teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktasında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Siz de beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlarınızda paylaşabilirsiniz. Apple’ın bu ödülleri, App Store'daki en yenilikçi ve etkileyici uygulama ve oyunları ön plana çıkarıyor.
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