Apple 2023 App Store ödülleri: En iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı

Apple, her yıl düzenlediği geleneksel App Store ödüllerini bu yıl da sahipleriyle buluşturdu. Şirket, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV için geliştirilen en iyi oyun ve uygulamaları ödüllendirdi.

2023 App Store ödüllerinde yılın uygulamaları ve oyunları

Apple CEO'su Tim Cook, bu yılın kazananlarının geliştiricilerin sınırsız potansiyelini ve yaratıcılığını temsil ettiğini belirtti. İşte 2023 App Store Ödülleri'nin kazananları:

Yılın iPhone uygulaması: AllTrails: Hike, Bike & Run

Yılın iPad uygulaması: Prêt-à-Makeup

Yılın Apple Watch uygulaması: SmartGym: Gym & Home Workouts

Yılın Apple TV uygulaması: MUBI: Stream Great Cinema

Yılın Mac uygulaması: Photomator – Photo Editor

Oyunlar kategorisinde ise:

Yılın iPhone oyunu: Honkai: Star Rail (RPG)

Yılın iPad oyunu: Lost in Play (Macera)

Yılın Mac oyunu: Lies of P (Aksiyon)

Yılın Apple Arcade oyunu: Hello Kitty Island Adventure (Macera)

Kültürel Etki Kategorisi ve Yılın Trendi

Apple bu yıl ayrıca Kültürel Etki kategorisinde ödüller verdi. Bu kategoride, toplum üzerinde olumlu etki bırakan uygulama ve oyunlar öne çıktı. Ayrıca, üretken yapay zekanın yılın trendi olarak belirlendiği bu ödüllerde, AI teknolojisini kullanarak etkileyici işler yapan uygulamalar da yer aldı.

Bu ödüller, Apple'ın teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktasında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Siz de beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlarınızda paylaşabilirsiniz. Apple’ın bu ödülleri, App Store'daki en yenilikçi ve etkileyici uygulama ve oyunları ön plana çıkarıyor.