Crysis 4: Beklenen Açıklama Nihayet Geldi

Uzun Süren Sessizlik Son Buldu: Crysis 4'ün Durumu Ne?

rysis serisinin merakla beklenen yeni oyunu Crysis 4 hakkında nihayet yeni bilgiler ortaya çıktı. Crytek, uzun bir sessizliğin ardından, oyunun yapım sürecinin sorunsuz ilerlediğini duyurdu. Bu haber, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Crysis 4'ün Yapım Aşaması: Ne Beklemeliyiz?

Crytek'in genel müdürü David Fifield, bir röportajda oyun hakkında kısa bilgiler verdi. Fifield, "Harika bir ekibin Crysis 4 üzerinde çalıştığını" belirtti ve oyunla ilgili daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını ekledi. Ancak, bu "ilerleyen zamanlar" ne zaman olacak, henüz net değil.

Yeni Yönetmen, Yeni Heyecan: Crysis 4'ün Geleceği

Oyunun yönetmenliğini, IO Interactive firmasından Crytek'e transfer olan Mattias Engström üstlenecek. Engström, Hitman serisindeki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor. Bu transfer, Crysis 4'ün potansiyelini daha da artırıyor.

Crysis 4: Ne Zaman Çıkacak?

Crysis 4'ün çıkış tarihi ve hangi platformlarda yer alacağı hala belirsiz. Oyunla ilgili sadece kısa bir teaser video bulunuyor. Oyun severler, Crytek'ten gelecek herhangi bir açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.