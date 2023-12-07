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Crysis 4: Beklenen Açıklama Nihayet Geldi

Crysis 4: Beklenen Açıklama Nihayet Geldi

Crysis 4'ün yapım süreci hakkında Crytek'ten beklenen açıklama geldi. Oyunun yönetmeni Mattias Engström olacak. Çıkış tarihi ve platformlar hakkında detaylar merakla bekleniyor.

Uzun Süren Sessizlik Son Buldu: Crysis 4'ün Durumu Ne?

rysis serisinin merakla beklenen yeni oyunu Crysis 4 hakkında nihayet yeni bilgiler ortaya çıktı. Crytek, uzun bir sessizliğin ardından, oyunun yapım sürecinin sorunsuz ilerlediğini duyurdu. Bu haber, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Crysis 4'ün Yapım Aşaması: Ne Beklemeliyiz?

Crytek'in genel müdürü David Fifield, bir röportajda oyun hakkında kısa bilgiler verdi. Fifield, "Harika bir ekibin Crysis 4 üzerinde çalıştığını" belirtti ve oyunla ilgili daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını ekledi. Ancak, bu "ilerleyen zamanlar" ne zaman olacak, henüz net değil.

Yeni Yönetmen, Yeni Heyecan: Crysis 4'ün Geleceği

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Oyunun yönetmenliğini, IO Interactive firmasından Crytek'e transfer olan Mattias Engström üstlenecek. Engström, Hitman serisindeki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor. Bu transfer, Crysis 4'ün potansiyelini daha da artırıyor.

Crysis 4: Ne Zaman Çıkacak?

Crysis 4'ün çıkış tarihi ve hangi platformlarda yer alacağı hala belirsiz. Oyunla ilgili sadece kısa bir teaser video bulunuyor. Oyun severler, Crytek'ten gelecek herhangi bir açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.

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