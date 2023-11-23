Elektrikli otomobil piyasasında yeni yıldız, Lucid'in 7 kişilik suvu

Özpeynirci, bu modeli "akıllı yatırımcının tercihi" olarak nitelendirerek, aracın kısa sürede büyük beğeni topladığını vurguladı.

Teknik Özellikler ve Beklentiler

Lucid'in yeni modeli Gravity, SUV sınıfında yer alıyor ve 2024 yılının sonunda Amerika'da satışa sunulacak. 80.000 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu model, 708 km menzile sahip ve 0'dan 100 km hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Özpeynirci, Gravity'nin popülaritesi sayesinde piyasada daha başarılı olacağını öngörüyor.

Lucid ile Ortaklık Fırsatı

Özpeynirci, otomotiv sektörüne ilgi duyan yatırımcılara Lucid ile ortaklık yapma veya bu markayı satın alma konusunda çağrıda bulunuyor. Ona göre, elektrikli otomobil yarışında Tesla ve Çinli üreticilerin gerisinde kalan geleneksel markalar, Lucid ile ortaklık yaparak bu alanda güç kazanabilir.

Elektrikli SUV Pazarında Yeni Bir Dönem

Lucid'in 7 kişilik elektrikli SUV modeli Gravity, hem teknik özellikleri hem de piyasa beklentileri açısından otomotiv dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Ünlü otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci'nin övgü dolu sözleri, bu modelin yatırımcılar ve otomobil severler için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor.