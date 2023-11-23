  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Elektrikli otomobil piyasasında yeni yıldız, Lucid'in 7 kişilik suvu
Elektrikli otomobil piyasasında yeni yıldız, Lucid'in 7 kişilik suvu

Elektrikli otomobil piyasasında yeni yıldız, Lucid'in 7 kişilik suvu

Ünlü otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci, elektrikli otomobil piyasasının yeni yıldızı olarak gösterilen Lucid'in 7 kişilik SUV modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özpeynirci, bu modeli "akıllı yatırımcının tercihi" olarak nitelendirerek, aracın kısa sürede büyük beğeni topladığını vurguladı.

Teknik Özellikler ve Beklentiler

Lucid'in yeni modeli Gravity, SUV sınıfında yer alıyor ve 2024 yılının sonunda Amerika'da satışa sunulacak. 80.000 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu model, 708 km menzile sahip ve 0'dan 100 km hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Özpeynirci, Gravity'nin popülaritesi sayesinde piyasada daha başarılı olacağını öngörüyor.

826460.jpg

Lucid ile Ortaklık Fırsatı

Özpeynirci, otomotiv sektörüne ilgi duyan yatırımcılara Lucid ile ortaklık yapma veya bu markayı satın alma konusunda çağrıda bulunuyor. Ona göre, elektrikli otomobil yarışında Tesla ve Çinli üreticilerin gerisinde kalan geleneksel markalar, Lucid ile ortaklık yaparak bu alanda güç kazanabilir.

lucid-gravity-patent-image-side.jpg

Elektrikli SUV Pazarında Yeni Bir Dönem

Lucid'in 7 kişilik elektrikli SUV modeli Gravity, hem teknik özellikleri hem de piyasa beklentileri açısından otomotiv dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Ünlü otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci'nin övgü dolu sözleri, bu modelin yatırımcılar ve otomobil severler için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Teknoloji
Sahibinde.com verilerine göre en çok alınıp satılan 2. El araç markası Renault oldu
Sahibinde.com verilerine göre en çok alınıp satılan 2. El araç markası Renault oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “genişbant internet her eve ulaşacak”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “genişbant internet her eve ulaşacak”
Togg'a yerli rakip geliyor: 16 yaşındakiler de sürebiliyor.. 370 bin TL'den satışa sunulacak!
Togg'a yerli rakip geliyor: 16 yaşındakiler de sürebiliyor.. 370 bin TL'den satışa sunulacak!
Hibrit Fiat Egea: teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumu, baş döndüren elektrikli dönüşüm..
Hibrit Fiat Egea: teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumu, baş döndüren elektrikli dönüşüm..
Mazda Türkiye'den çekildi mi? Mazda Fiyat Listesi, Mazda Türkiye Pazarından Neden Çekildi?
Mazda Türkiye'den çekildi mi? Mazda Fiyat Listesi, Mazda Türkiye Pazarından Neden Çekildi?
Google Chrome kullanıyorsanız bu 10 eklentileyi mutlaka deneyin
Google Chrome kullanıyorsanız bu 10 eklentileyi mutlaka deneyin
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin! Tam bir şarj canavarı çıktı
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin! Tam bir şarj canavarı çıktı