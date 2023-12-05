Elektrikli Otomobiller İçin Devrim Niteliğinde Yenilik: Kablosuz Yol Şarjı

Elektrikli araçlar için devrimsel bir proje: Yolda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edebilen bir sistem test ediliyor. Bu teknoloji ile araçlar hareket halindeyken enerji doldurabilecek.

Elektrikli otomobiller, sürdürülebilir ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı. Bu alandaki son yenilik ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor.

Detroit şehrinde, elektrikli araçların hareket halindeyken bile şarj olmalarını sağlayacak bir proje test aşamasına geçti.

Sürüş Esnasında Kablosuz Şarj Dönemi

Proje, bakır endüktif şarj bobinlerini kullanıyor. Bu bobinler, yola yerleştirilmiş ve elektrikli araçların özel alıcıları aracılığıyla kablosuz olarak şarj edilmesine olanak tanıyor. Araçlar sürüş sırasında, rölantide veya park halindeyken bataryalarını doldurabilecek.

Elektrikli Yolun Çalışma Mekanizması

Elektrikli araçlar, yoldaki şarj segmentlerine yaklaştıkça, yolun altındaki bobinler manyetik alan yoluyla enerji transferi yaparak aracın aküsünü şarj ediyor.

Bu sistem, sadece uygun alıcıya sahip araçlarla etkileşimde bulunuyor. Böylece, elektrikli araçlar, yolda seyahat ederken şarj istasyonlarına ihtiyaç duymaksızın enerjilerini sürekli yenileyebilecek.