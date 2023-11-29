Elektrikli SUV, benzinli rakibinden daha uygun fiyatla
Koreli otomotiv devi, otomobil piyasasını alt üst edecek bir hamleyle, yeni elektrikli SUV modelini tanıttı.
Yenilikçi ve Ekonomik: Elektrikli SUV'un Piyasaya Sürülmesi
Bu araç, benzinli versiyonundan tam 800 bin TL daha uygun bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 635 km menzile sahip bu yenilikçi araç, otomobil severlerin yeni gözdesi olmaya aday.
Teknik Özellikler ve Performans
SsangYong'un bu yeni modeli, Torres EVX, özellikle fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor. 462 km WLTP menzili ve şehir içinde 635 km'ye kadar çıkabilen menzili ile dikkat çeken bu D-SUV, 73,4 kWh batarya kapasitesi ve ısı pompası ile etkileyici bir kullanım vaat ediyor. 152 kW (207 HP) güç ve 339 Nm tork üreten önden çekişli elektrik motoruna sahip olan araç, teknoloji ve performansı bir arada sunuyor.
Fiyatlandırma ve Piyasa Beklentileri
Torres EVX'in Türkiye piyasasındaki fiyatının 1,6 milyon TL civarında olması bekleniyor. Bu, benzinli versiyonunun piyasa fiyatı olan 2,4 milyon TL'ye kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat. Araç, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacak.
Türkiye Pazarındaki Durumu ve Gümrük Avantajları
Türkiye ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması göz önünde bulundurulduğunda, Torres EVX'in Türkiye'de sıfır gümrükle satılması bekleniyor. Bu durum, aracın fiyatını daha da cazip hale getiriyor.
Sektörel Etki ve Rakiplerle Karşılaştırma
Bu gelişme, özellikle Çinli rakiplerine meydan okuyan Torres EVX için önemli bir avantaj sağlıyor. 4,7 metre uzunluğundaki bu SUV, %10'luk ÖTV diliminde yer alarak fiyat/performans açısından rakiplerine üstünlük sağlamayı hedefliyor.
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