Elektrikli SUV, benzinli rakibinden daha uygun fiyatla

Yenilikçi ve Ekonomik: Elektrikli SUV'un Piyasaya Sürülmesi

Bu araç, benzinli versiyonundan tam 800 bin TL daha uygun bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 635 km menzile sahip bu yenilikçi araç, otomobil severlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Teknik Özellikler ve Performans

SsangYong'un bu yeni modeli, Torres EVX, özellikle fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor. 462 km WLTP menzili ve şehir içinde 635 km'ye kadar çıkabilen menzili ile dikkat çeken bu D-SUV, 73,4 kWh batarya kapasitesi ve ısı pompası ile etkileyici bir kullanım vaat ediyor. 152 kW (207 HP) güç ve 339 Nm tork üreten önden çekişli elektrik motoruna sahip olan araç, teknoloji ve performansı bir arada sunuyor.

Fiyatlandırma ve Piyasa Beklentileri

Torres EVX'in Türkiye piyasasındaki fiyatının 1,6 milyon TL civarında olması bekleniyor. Bu, benzinli versiyonunun piyasa fiyatı olan 2,4 milyon TL'ye kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat. Araç, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacak.

Türkiye Pazarındaki Durumu ve Gümrük Avantajları

Türkiye ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması göz önünde bulundurulduğunda, Torres EVX'in Türkiye'de sıfır gümrükle satılması bekleniyor. Bu durum, aracın fiyatını daha da cazip hale getiriyor.

Sektörel Etki ve Rakiplerle Karşılaştırma

Bu gelişme, özellikle Çinli rakiplerine meydan okuyan Torres EVX için önemli bir avantaj sağlıyor. 4,7 metre uzunluğundaki bu SUV, %10'luk ÖTV diliminde yer alarak fiyat/performans açısından rakiplerine üstünlük sağlamayı hedefliyor.