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Hibrit Fiat Egea: teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumu, baş döndüren elektrikli dönüşüm..

Hibrit Fiat Egea: teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumu, baş döndüren elektrikli dönüşüm..

Fiat Egea, elektrikli otomobil piyasasında yerini alarak teknoloji ve tasarım konusunda yeni bir sayfa açıyor. Elektrikli versiyonuyla dikkat çeken Egea, ileri düzey sürüş yardımcıları ve otonom sürüş teknolojileri gibi özelliklerle donatılmış durumda.

Fiat Egea Hibrit Teknik Özellikler ve Performans

Elektrikli Fiat Egea, 130 HP güç ve 240 NM torka sahip 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kW'lık elektrik motorunu birleştiriyor. Bu hibrit yapı, hem yakıt verimliliği hem de performans açısından önemli avantajlar sunuyor. 0-100 km hızlanma süresi 8.6 saniye olan bu model, sürücülere dinamik sürüş deneyimi vaat ediyor.

Fiyatlandırma ve Pazar Pozisyonu

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2022 model Fiat Egea Hibrit'in fiyatları, piyasadaki rekabetçi duruşunu yansıtıyor. Elektrikli araç segmentinde yer alan bu model, hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Fiyatlarının model ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösterdiği bu araç, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Egea’nın hibrit araç fiyatları; Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT modeli 1.200.000 TL, Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT modeli 1.245.000 TL, Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonu 1.300.000 TL ve Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.346.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yenilikçi Tasarım ve Konfor

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Fiat Egea'nın elektrikli modeli, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım, konfor ve kullanışlılığı ön plana çıkarıyor. Isıtmalı ön koltuklar ve sürücü koltuğu elektrikli bel desteği gibi özellikler, uzun yolculuklarda bile rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

Teknoloji Harikası

Hibrit Fiat Egea, düşük emisyon değerleri ve yakıt verimliliği ile çevre dostu bir seçenek oluşturuyor. Hibrit motor yapısı, şehir içi ve uzun yolculuklarda yakıt tasarrufu sağlayarak ekonomik bir alternatif sunuyor. Hibrit modelleri 3 litrenin altında yakıt tüketimiyle benzerleri arasında açık ara öne çıkıyor.

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