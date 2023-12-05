Otomotiv Sektöründe Kasım Ayı Rekoru: Türkiye Pazarının En Çok Satan 4 Modeli

Türkiye otomotiv pazarı 2023'te rekor kırdı: Kasım ayında %60.8 artışla 1 milyon 73 bin 982 adet satış. En çok satan 4 model ve otomobil fiyatlarındaki gelecek beklentileri açıklandı.

2023 yılı, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı için rekorlar yılı oldu. Kasım ayı itibarıyla, pazar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %60,8 artışla 1 milyon 73 bin 982 adetlik satışa ulaştı.

Bu artış, özellikle yıl sonu kampanyaları, cazip indirimler ve düşük faizli kredilerle sıfır araç piyasasındaki ilgiyi artırdı.

Yüksek Talep, Sıfır Araç Piyasasını Canlandırdı

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'in değerlendirmelerine göre, 2023 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki büyüme %61'e ulaştı.

Otomobil satışları özelinde %66.2 büyüme gösterirken, hafif ticari araç satışları %43.7 arttı. Ertemel, yılın başlarında 1 milyon satışın rahatlıkla aşılacağının işaretlerinin verildiğini belirtti.

En Çok Satan 4 Model ve İkinci Elde C Segmentin Yükselişi

Kasım ayında, özellikle C segment sedan aile otomobili Fiat Egea Sedan, Crossover Egea Cross, B Segment Hatchback Renault Clio ve C segment Megane dikkat çekti.

İMAS Başkanı, yıl sonu kampanyalarının bu satışları artırdığını vurguladı. İkinci el pazarında da C segment otomobiller, en çok rağbet gören araçlar arasında yer aldı.

Araç Fiyatlarının Geleceği: Maliyetler ve Beklentiler

Ertemel'e göre, artan kur ve enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, otomobil fiyatlarının daha fazla düşmeyeceği öngörülüyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda en uygun fiyat seviyelerine ulaşılmış durumda.

Önümüzdeki aylarda stok azalmasıyla birlikte fiyat artışları bekleniyor. Bu durum, sıfır ve ikinci el pazarlarında paralel fiyat yükselişlerine yol açabilir.

Otomobil Piyasasında Dinamikler ve Vatandaşların Tercihleri

2023 yılı, otomotiv sektörü için dikkat çekici bir yıl olarak kayıtlara geçti. İMAS Başkanı, yüksek mevduat oranları ve krediye erişimde yaşanan zorlukların talebi azalttığını, ancak yılın ilk yarısında yüksek talebin etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Vatandaşlar, cazip fiyat ortamından yararlanarak tercihlerine göre sıfır veya ikinci el otomobil alabilirler.