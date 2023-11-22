Sahibinde.com verilerine göre en çok alınıp satılan 2. El araç markası Renault oldu

Gazeteniz Bolu Gündem, Türkiye’nin en büyük ikinci el araç satış sitesi sahibinden.com bilgilerine dayanarak 2023 Kasım yılında en fazla alınıp satılan araç markalarını sıraladı.

Sahibinden.com verilerine göre 2023 Kasım ayında sitede en fazla yayınlanan ilan Renault araçlara ait otomobil ilanları oldu.

Sahibinden.com’da hangi araç kaç adet ilana çıktı

Sitenin verilerine göre Renault marka 74.783 adet araç ilana çıkarken ikinci sırayı Volkswagen markası aldı. Volkswagen’in toplam ilanda bulunan araç sayısı 62.756 olarak görüldü. Volkswagen markasının ardından üçüncü sırada Fiat aldı. İtalyan otomobil devine ait 43.264 otomobil sahibinden.com’da ilan edildi. Fiat’ı, Alman otomobil markası Opel 40.827 araçla takip etti. Opel’in ardından beşinci sırayı ise Amerikan firması Ford 32.588 araçla aldı.

Açık ara Renault lider oldu

En yakın markaya Neredeyse 2 kat fark atan Renault Kasım ayında en fazla alınıp satılan otomobil markası olma özelliğini kaptı. Yüze yakın markanın yer aldığı sitede bazı markalardan sadece bir aracın ilana çıktığı görüldü. Elektron, Fisker, Marcos, McLaren, Bugatti, Nieve, Plymouth ve Polestar gibi birçok marka sahibinden.com sitesinde bir araçla yer alabil.

İlk 10 sıra ve rakamlar

Renault 74.783 adet

Volkswagen 62.756 adet

Fiat 43.264 adet

Opel 40.827 adet

Ford 32.588 adet

BMW 31.254 adet

Hyundai 26.887 adet

Mercedes 25.985 adet

Toyota 23.956 adet

Peugeot 19.486 adet

Bu veriler sahibinden.com internet sitesi 21 Kasım verileridir…