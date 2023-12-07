TikTok kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya: TBMM dijital mecralar komisyonu toplandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok'un kapatılması ihtimalini tartışıyor. Cinsel içerik, çocuk koruma, ve dijital güvenlik konuları öne çıkıyor. TikTok temsilcileri ve hükümet yetkilileri önemli görüşmeler yapıyor.

Komisyonun gündemi: dijital güvenlik ve çocuk koruma

Komisyon toplantısında, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen ve diğer yetkililerle fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ana odak noktası, dijital platformların kullanımının gençler üzerindeki etkisi ve bu platformların ulus devletlerin yasalarına uyumu oldu.

Hükümetin kırmızı çizgisi: demokrasi, özgürlük ve güvenlik dengesi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, hükümetin yasaklamalara ve sansüre karşı olduğunu belirtirken, demokrasinin işleyişi, bireyin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve aile mahremiyetinin temin edilmesinin önemine vurgu yaptı. Yayman, dijital mecralarda yaşanan uyuşturucu ticareti, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı gibi olumsuzluklara dikkat çekti.

Yaş filtresi ve dijital sorumluluk

Yayman, gerçek hayatta suç teşkil eden davranışların dijital ortamda da suç olduğunu vurgulayarak, özellikle çocuk yaşta kullanıcılar için yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca, TBMM'nin bu konuda bazı hazırlıklar yaptığını ifade etti.

Fenomenler ve dijital eğitim

Komisyon, dijital mecralarda fenomen olmanın anlamı ve etkileri üzerine de tartışmalar yürüttü. Yayman, toplumun iyilik, erdem, merhamet gibi evrensel değerler üzerine kurulu olduğunu ve bu değerlerin dijital ortamda da korunması gerektiğini belirtti.

TikTok temsilcisinden açıklamalar

TikTok Sözcüsü Emir Gelen, platform güvenliği konusunda her zaman daha fazlasını yapabileceklerinin farkında olduklarını belirtti. Gelen, moderasyon ekiplerinin içerikleri denetleyerek topluluk kurallarına uygunluğunu sağladığını ve özellikle reşit olmayan kullanıcılara yönelik kısıtlamaların ve ailelerin bu süreçteki rolünün artırılmasının önemine değindi.

TikTok'un geleceği belirsiz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplantısı, TikTok'un Türkiye'deki geleceğini belirleyecek önemli kararlar alınmasına zemin hazırlıyor. Platformun kullanıcı güvenliği ve içerik denetimi konularında atacağı adımlar, hem kullanıcıların hem de hükümetin beklentilerini karşılamak zorunda.